L’Ordre National des Vétérinaires mobilisé pour assurer le bon déroulement de l’Aïd Al-Adha

Dans le cadre des préparatifs de l’Aïd Al Adha, l’Ordre National des Vétérinaires, à travers ses composantes publique et privée, chacune selon ses attributions, s’est mobilisé à l’instar des années précédentes, pour garantir le bon déroulement de cette fête religieuse.

Conscients de leurs rôles dans la protection de la santé publique d’une part et celle du cheptel national d’autre part, plus de 1200 vétérinaires du secteur privé et 500 du secteur public travaillent activement pour maintenir le statut sanitaire des petits ruminants à un niveau très satisfaisant, indique l’Ordre National des Vétérinaires dans un communiqué.

Il s’agit de l’encadrement sanitaire des élevages des animaux destinés à la consommation et l’incitation des éleveurs à adhérer massivement à l’opération d’enregistrement et d’identification des ovins et caprins destinés à l’abattage le jour de l’Aïd.

Ils veillent aussi au contrôle des aliments et de l’eau d’abreuvement destinés aux animaux tout en sensibilisant les éleveurs aux bonnes pratiques alimentaires du cheptel, à l’utilisation raisonnée des médicaments vétérinaires prescrits en invitant les éleveurs à s’abstenir à l’automédication et à respecter les délais d’attente recommandés.

Parallèlement, tous les vétérinaires, assurant quotidiennement le contrôle sanitaire et qualitatif des abattages au niveau des différents abattoirs du Royaume, seront mobilisés pour assurer la permanence instaurée par les services vétérinaires lors des journées de l’Aïd afin de répondre aux appels des citoyens et à leurs questionnements en vue de garantir de meilleures conditions de déroulement de cette fête religieuse.

L’Ordre National des Vétérinaires réitère à cette occasion son appel à respecter les conseils sanitaires se rapportant à l’achat et au sacrifice de l’animal, à la découpe de la carcasse et à la conservation des viandes.

