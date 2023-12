L’Initiative Atlantique de SM le Roi pour le Sahel cadre parfaitement avec la vision Royale de la coopération en Afrique

Partager Facebook

L’Initiative internationale de SM le Roi Mohammed VI visant à favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique, cadre parfaitement avec la vision Royale de la coopération en Afrique depuis le début du Règne en 1999, a affirmé l’ambassadeur de SM le Roi au Sénégal, Hassan Naciri.

Dans une interview accordée au magazine sénégalais “La Gazette”, publiée dans son dernier numéro, M. Naciri a souligné que cette Initiative Royale a été bien accueillie du fait qu’elle cadre parfaitement avec la Vision Royale de la coopération en Afrique depuis le début du Règne en 1999, mais aussi au vu du potentiel exceptionnel des retombées de la mise en place de ce projet d’envergure pour l’ensemble de la région, des pays de l’Atlantique et par conséquent du continent Africain.

“L’Afrique fait confiance au Souverain et fait appel à Son Leadership chaque fois qu’il s’agit des questions de développement, de coopération et de paix, entre autres”, a-t-il souligné, rappelant que Sa Majesté le Roi a toujours été au rendez-vous pour répondre de manière désintéressée, y compris en apportant le soutien approprié notamment pendant les crises.

Le diplomate marocain a affirmé que grâce à cet engagement Royal sans faille, le Maroc œuvre avec les pays frères sur toutes les scènes qu’il s’agit de l’économie, de l’environnement, de la migration, de la santé ou encore de la culture, notant que SM le Roi a toujours conçu et partagé les bonnes idées et initiatives pour faire bouger les choses dans une optique long-termiste.

“Il est clair que cette manière de voir et de faire, se référant aux valeurs de solidarité et de complémentarité, serait de nature à fédérer nos efforts et à offrir d’autres opportunités, sans perdre de vue le fait qu’aussi bien l’Union Africaine, les Nations Unies et la CEDEAO appellent sans cesse à la mise en place d’une chaîne de valeur africaine intégrée et adéquate à l’ère de la ZLECAF”, a indiqué M. Naciri.

Il a ajouté que l’offre Royale cadre naturellement avec les ambitions définies par l’Afrique, notamment dans l’Agenda 2063, estimant que “l’Atlantique constitue un atout inestimable et offre des opportunités considérables. Il pourrait être transformé en un levier de développement économique incontestable et une grande porte d’ouverture sur l’Afrique et sur le monde, c’est pourquoi il serait judicieux et généreux d’en faire bénéficier les pays de l’hinterland”.

Mettant en avant l’importance de faciliter l’interconnexion, non seulement des réseaux de routes, de chemins de fer et d’électricité, mais aussi la mise en place de lignes maritimes reliant les pays africains, M. Naciri a fait savoir que les lignes maritimes permettront de réaliser des économies consubstantielles et de générer des activités et des revenus à tous les niveaux.

Dans ce cadre, M. Naciri a évoqué le projet stratégique de gazoduc Nigeria-Maroc, lancé par SM le Roi et l’ancien président nigérian Muhammadu Buhari et qui reliera les pays de la côte Atlantique entre eux, d’une part, et avec l’Europe, d’autre part, relevant que ce projet ambitieux présente de nombreux avantages, notamment à travers la livraison d’énergie et la réduction de son coût, un facteur déterminant pour l’industrialisation, sans omettre les réponses aux attentes de la population en termes d’électrification.

D’autre part, le diplomate marocain a souligné que cette initiative est une composante importante de la vision globale du Souverain pour l’Afrique et surtout avec l’Afrique. “Cette vision se définit par l’ensemble des idées, des initiatives et des engagements pris et qui s’étirent sur plus de deux décennies”.

Il a précisé que SM le Roi exprime cet attachement et amour pour le continent africain à travers des actes concrets dont plusieurs dizaines de visites officielles effectuées dans les pays frères, poursuivant que “ces périples ont toujours été l’occasion d’approfondir la fraternité africaine à travers une série d’actes posés à l’endroit des différentes composantes de la population”.

Et de souligner que la Vision Royale se manifeste sur le terrain de différentes manières, notamment la signature d’un nombre conséquent d’accords (1000 accords cumulés) avec les pays frères en Afrique, les échanges réguliers d’expériences et d’expertises, le renforcement des capacités à tous les niveaux, la réalisation de projets socio-économiques dans les quatre directions du continent, ainsi que des partenariats en matière de lutte contre le terrorisme à la faveur de la formation des Imams et le partage des valeurs de l’Islam, religion de juste milieu.

LR/MAP