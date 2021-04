L’Inde franchit la barre des 200.000 décès causé par le Covid-19 en 24 h

Partager Facebook

Le nombre de personnes décédées à cause du Covid-19 en Inde a franchi mercredi la barre des 200.000 dont un record de 3.293 décès signalés en 24 heures, selon le ministère indien de la Santé.

L’Inde a enregistré à ce jour un total de 18 millions de contaminations, avec un record de 360.000 nouveaux cas recensés sur les dernières 24 heures, précise la même source.

Des chiffres qui pourraient être plus élevés selon des experts qui attribuent cette nouvelle vague à la “double mutation” du virus mais aussi à des événements de masse, comme les meetings politiques et les fêtes religieuses dont le Khumb Mela qui a rassemblé des millions de pèlerins hindous.

L’Inde a jusqu’à présent administré 150 millions de vaccins et, à partir de samedi, le programme sera étendu à tous les adultes, ce qui signifie que 600 millions de personnes supplémentaires pourront en bénéficier.

Soucieuse de vacciner sa population, l’Inde a bloqué les exportations du vaccin AstraZeneca fabriqué sur son sol par le Serum Institute of India (SII) et décidé dernièrement d’accélérer les approbations d’urgence de tous les vaccins anti-Covid-19 qui ont été autorisés par les pays occidentaux et le Japon, ouvrant la voie à d’éventuelles importations de vaccins Pfizer, Johnson & Johnson, Novavax ou encore Moderna.

De nombreux Etats signalent toutefois des ruptures de stocks de vaccins et les experts appellent le gouvernement à donner la priorité aux groupes vulnérables et aux régions les plus touchées.

L’Inde a enregistré près de cinq millions de nouvelles contaminations sur ce seul mois d’avril, réduisant à néant les espoirs du début de l’année d’avoir réussi à surmonter le pire de la pandémie.

