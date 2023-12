Libye | Le CCG se félicite du compromis obtenu par la commission mixte lors de ses réunions au Maroc

Partager Facebook

Le sommet du Conseil de coopération du Golfe (CCG), tenu mardi à Doha, s’est félicité du compromis obtenu lors des réunions en juin au Maroc de la Commission mixte “6+6”, chargée par la Chambre des représentants et le conseil d’État libyens de préparer les lois électorales.

Le compromis trouvé au sujet des lois régissant l’élection du chef de l’Etat et des membres du parlement en Libye, représente “une étape positive et constructive, dans la perspective des élections présidentielle et législatives”, a souligné le Conseil dans son communiqué final à l’issue de son 44ème sommet tenu sous la présidence du Qatar.

Le CCG a réaffirmé ses positions constantes en lien avec la crise libyenne, réitérant le souci d’œuvrer à la préservation des intérêts du peuple libyen ainsi que la sécurité, la stabilité et le développement de la Libye.

Il a également mis l’accent sur la préservation de la souveraineté, de l’indépendance et de l’intégrité territoriale de ce pays, soulignant la nécessité de mettre fin aux ingérences dans ses affaires intérieures et de retirer toutes les forces étrangères et les mercenaires de son territoire.

Les dirigeants du CCG ont en outre réitéré leur soutien aux efforts de l’envoyé des Nations Unies pour parvenir à une solution politique, tenir des élections et unifier les institutions de l’État, afin de répondre aux aspirations du peuple libyen et de consolider les fondements de la sécurité et de la stabilité dans ce pays.

