L’Estonie et le Maroc s’engagent dans un partenariat renforcé et mutuellement bénéfique

L’Estonie et le Maroc ont réaffirmé, mardi à Tallinn, leur volonté partagée en faveur d’un partenariat renforcé et mutuellement bénéfique dans différents secteurs clés.

Lors d’entretiens dans la capitale estonienne, le ministre estonien des Affaires étrangères Margus Tsahkna et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, se sont félicités de la bonne dynamique que connait la relation entre les deux pays, impulsée par la Déclaration conjointe signée par les deux pays, le 21 octobre 2024 à Rabat.

Les deux ministres ont mis en avant les atouts économiques de l’Estonie et du Maroc et convenu d’encourager les opérateurs économiques des deux pays à prospecter les opportunités d’affaires offertes, notamment en matière des technologies numériques et des énergies renouvelables.

Ils ont également appelé à encourager les rencontres entre la communauté d’affaires des deux pays, notamment à travers l’organisation de forums économiques afin de faciliter les contacts et tisser des partenariats.

L’Estonie a également exprimé son intérêt pour le positionnement économique du Maroc en tant que plateforme vers le marché africain. Elle a fait part de sa volonté de développer des projets dans un cadre tripartite Maroc-Estonie-Afrique, portant sur des secteurs clés au service de la transition numérique et de la transition énergétique.

