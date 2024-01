Les salles des marchés universitaires, un apport éducationnel fort pour les étudiants (Senhaji)

Les salles des marchés universitaires constituent un “apport éducationnel” fort pour les étudiants, a affirmé, mardi à Rabat, le directeur général de la Bourse de Casablanca, Tarik Senhaji.

S’exprimant à l’ouverture d’une rencontre internationale organisée par la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d’Agdal (FSJES-Agdal) – Université Mohammed V de Rabat, en collaboration avec la Bourse de Casablanca sous le thème “Place des salles des marchés universitaires dans l’éducation financière”, M. Senhaji a souligné que les salles des marchés universitaires jouent un rôle important dans l’éducation financière, sachant qu’elles offrent un environnement pratique pour l’apprentissage des étudiants.

Ces salles des marchés universitaires, a-t-il indiqué, servent de terrain d’expérimentation dynamique où les étudiants peuvent appliquer leurs connaissances théoriques, comme elles facilitent la compréhension des mécanismes des marchés financiers, tout en offrant aux étudiants des opportunités d’analyse en temps réel et de simulation de transactions.

Elles contribuent également au développement des compétences pratiques en gestion des risques et prise des décisions stratégiques, a-il-ajouté, faisant part de sa fierté suite à l’inauguration de la nouvelle salle des marchés de la FSJES-Agdal.

M. Senhaji a, en outre, fait savoir que cette initiative porte une grande importance pour la Bourse de Casablanca, précisant qu’elle s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens de longue coopération entre la FSJES-Agdal et la Bourse, qui traduisent une volonté commune de développer la compréhension académique du monde de la finance et de renforcer davantage les capacités des jeunes étudiants dans le domaine des marchés financiers.

Pour sa part, le président par intérim de l’Université Mohammed V de Rabat, Farid El Bacha, a relevé l’impératif de ce genre d’initiatives dans l’encadrement continu des étudiants et leur préparation aux défis du monde professionnel.

La conclusion d’une convention de coopération avec la Bourse de Casablanca et l’inauguration de la salle des marchés de la FSJES-Agdal facilitera l’accès des étudiants aux monde des affaires, a-t-il dit, poursuivant qu’il s’agit d’un moment qui s’inscrit dans la dynamique d’insertion des lauréats de l’université dans le marché de travail.

“C’est dans cet esprit que nous avons créé à la FSJES-Agdal la première clinique de droit au Maroc, ainsi qu’un tribunal de simulation, et que nous créons aujourd’hui cette salle des marchés qui répond à la même finalité”, a-t-il soutenu.

De son côté, Nouaman Aissami, adjoint au directeur du Trésor et des finances extérieures, chargé du pôle secteur financier, a salué les avancées du Maroc en matière de stabilité et de profondeur du marché financier, mettant l’accent sur l’importance de l’éducation financière et du rapprochement du monde des affaires au monde académique, en tant qu’outil principal pour accompagner les réflexions sur l’avenir de la finance.

Outre l’inauguration de la salle des marchés de la FSJES-Agdal et la signature d’une convention de partenariat entre la Faculté et la Bourse de Casablanca, cette rencontre a été aussi marquée par l’organisation d’une table ronde animée par des professionnels de renommée.

Cette collaboration stratégique vise à intégrer les salles des marchés universitaires dans l’éducation financière, démystifier le marché boursier, et offrir un encadrement continu aux étudiants, en vue de les préparer aux défis du monde financier.

Plusieurs opportunités seront ainsi offertes aux étudiants, à savoir l’expérimentation du trading sur des actions réelles cotées à la Bourse de Casablanca, l’acquisition de compétences financières pour évoluer dans un environnement en constante mutation, le développement de l’éducation financière, le renforcement de la culture boursière et le rapprochement des étudiants du monde de la Bourse.

