Les relations étroites entre le Maroc et les Emirats Arabes Unis, basées sur la coopération et le respect mutuel (Ministre Émirati)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les relations étroites et sans cesse consolidées entre l’Etat des Emirats Arabes Unis et le Royaume du Maroc sont fondées sur des bases solides de coopération et de respect mutuel, à la faveur d’une volonté commune de les raffermir davantage, a indiqué la ministre émiratie du changement climatique et de l’environnement, Maryam Al Meheiri, dans une déclaration à la MAP.

“Nous sommes résolument engagés à renforcer les relations avec le Royaume du Maroc dans divers domaines liés à l’environnement et au changement climatique, notamment à travers l’échange des connaissances, des expériences et le développement de projets communs en matière de préservation des ressources naturelles et de la biodiversité”, a-t-elle affirmé.

L’Etat des Emirats Arabes Unis se félicite des nouvelles opportunités qui s’offrent aux deux pays et s’emploie à promouvoir les relations de partenariat en vue d’atteindre les objectifs communs en matière de protection de l’environnement à l’échelle tant nationale qu’internationale, a souligné la ministre.

Mme Al Meheiri a en outre salué les efforts déployés en vue de promouvoir les relations bilatérales qui sont vouées à un avenir prometteur sous la direction des deux Chefs d’Etat.

La ministre émiratie du changement climatique et de l’environnement et le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts avaient signé, lundi à Abou Dhabi, un mémorandum d’entente pour la mise en place d’un partenariat dans les domaines de l’agriculture et de la pêche maritime, lors d’une cérémonie présidée par SM le Roi Mohammed VI et SA Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane.

Cette cérémonie a été marquée par la signature de plusieurs mémorandums d’entente dans divers secteurs.

LR/MAP