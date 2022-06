Les ministres Africains Atlantiques conviennent de réactiver le Secrétariat Permanent de la Conférence, basé à Rabat

Partager Facebook

Les ministres des États africains atlantiques ont convenu, mercredi, de réactiver le Secrétariat Permanent de la Conférence, basé à Rabat, chargé de coordonner les actions et de préparer les réunions.

Dans la “Déclaration de Rabat” sanctionnant les travaux de leur 1ère réunion, les ministres Africains Atlantiques ont souligné que le Secrétariat Permanent de la Conférence agira également comme une plateforme d’échange sur les défis et les opportunités dans l’espace Africain Atlantique.

Ils ont de même décidé d’instituer le processus africain atlantique de Rabat pour le renforcement de la coopération entre les États.

Les ministres ont, par ailleurs, appelé à renforcer la coopération transatlantique avec les États Riverains de l’Atlantique, notamment avec les pays de l’Amérique latine.

Tenue à l’invitation du Maroc avec la participation de 21 pays de la façade atlantique, dont une quinzaine représentés au niveau ministériel, la 1ère réunion ministérielle des Etats Africains Atlantiques constitue une occasion de concevoir une vision africaine commune sur cet espace vital, de promouvoir une identité atlantique africaine et de défendre d’une seule voix les intérêts stratégiques du Continent.

Ses travaux se sont articulés autour de trois thématiques à savoir, “Dialogue Politique, de Sécurité et de Sûreté”, “Économie Bleue et Connectivité” et “Environnement et Énergie”, rappelle-t-on.

LR/MAP