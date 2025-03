Les barrages de Sebou ont reçu des apports de 600 Millions de M3 grâce aux récentes pluies

Partager Facebook

Les barrages relevant de la zone d’action de l’Agence du Bassin Hydraulique du Sebou (ABHS) ont reçu près de 600 millions de M3 suite aux récentes précipitations enregistrées au niveau de cette zone, a affirmé, lundi à Fès, le directeur de l’ABHS, Khalid El Ghomari.

Dans une déclaration à la presse, en marge des travaux du Conseil d’Administration de l’Agence au titre de l’année 2024, présidé par Nizar Baraka, ministre de l’Equipement et de l’Eau, El Ghomari a fait état d’un taux remplissage de ces barrages de 44%, avec des retenues atteignant près de 2,7 milliards de M3.

Ce chiffre représente 45% des retenues de l’ensemble des barrages au niveau national, a-t-il précisé, ajoutant que le barrage Al Wahda, une infrastructure hydraulique importante de la région, affiche un taux de remplissage important s’élevant à 50%, soit 1,6 milliard de m3.

EL Ghomari a mis l’accent sur les efforts déployés par le ministère pour améliorer la qualité de l’eau au niveau du Bassin et lutter contre toutes les formes de pollution, notant que 1,3 million de m3 sont transférés chaque jour du bassin de Sebou à celui de Bouregreg pour alimenter Rabat et de Casablanca et les villes voisines en eau potable.

Le responsable a fait savoir que cinq barrages sont en cours de réalisation au niveau du bassin pour un investissement total de 10 MMDH. Il s’agit des barrages de M’dez pratiquement achevé dans la province de Sefrou (700 millions m3), Koudiat Borna à Sidi Kacem (12 millions m3), Sidi Abbou (200 millions m3) et Ratba (1,9 milliard m3) dans la province de Taounate, avec des taux de réalisation respectifs de 87% et 33% ainsi que le barrage Ribat El Kheir à Sefrou (124 millions de m3).

Ces projets devront permettre, une fois achevés, d’augmenter la capacité de stockage global de l’ensemble des ouvrages du bassin à 8,14 milliards m3 au lieu de 6,1 milliards M3, en hausse de plus de 2 milliards de m3, selon des données rendues publiques à cette occasion.

Le bassin du Sebou compte 11 grands barrages et 51 petits barrages et lacs collinaires.

Parmi ces ouvrages figure le barrage Al Wahda, qui joue un rôle capital dans l’irrigation de la plaine du Gharb et sa protection contre les crues dévastatrices de l’oued Ouergha.

Considéré comme l’un des bassins les plus importants du royaume, le bassin de Sebou, d’une superficie d’environ 40.000 km2, dispose d’une économie agricole et industrielle qui contribue de façon importante à l’économie nationale.

La pluviométrie moyenne annuelle du bassin est de 600 mm, avec un maximum de 1000 mm/an sur les hauteurs du Rif et un minimum de 300 mm sur le haut Sebou et les vallées du Beht.

LR/MAP