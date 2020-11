Le traitement aux anticorps de Regeneron autorisé aux Etats-Unis (Covid-19)

Partager Facebook

L’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a accordé samedi une autorisation en urgence pour le Rgereneron, un traitement aux anticorps de synthèse contre le coronavirus qui avait notamment été reçu par le président américain Donald Trump lorsqu’il a été contaminé au Covid-19.

Ce cocktail de médicaments anticorps a été autorisé pour une utilisation dans le traitement des patients atteints de Covid-19 léger à modéré, âgés de 12 ans et plus, y compris les personnes de plus de 65 ans. Le médicament de Regeneron associe deux anticorps fabriqués en laboratoire, conçus pour s’accrocher au nouveau coronavirus et l’empêcher de se répliquer et de détourner les cellules humaines.

«L’autorisation d’urgence de ces anticorps monoclonaux administrés ensemble offre aux prestataires de soins de santé un autre outil de lutte contre la pandémie», a déclaré le Dr Patrizia Cavazzoni, directrice par intérim du Centre pour l’évaluation et la recherche des médicaments de la FDA, dans un communiqué. Alors que les Etats-Unis font face à une nouvelle explosion de cas de coronavirus, il s’agit là du deuxième traitement à obtenir le feu vert durant novembre courant, pour les patients qui ne sont pas hospitalisés mais qui présentent un risque élevé de développer une maladie grave.

