Le Sultanat d’Oman réitère sa position constante soutenant l’intégrité territoriale du Royaume (Ministre des AE)

Le Sultanat d’Oman a réitéré, mardi par la voix de son ministre des Affaires étrangères Badr Bin Hamad Bin Hamoud Al-Busaidi, sa position constante soutenant l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc.

Intervenant à l’ouverture des travaux de la 6ème session de la Commission mixte Maroco-Omanaise qu’il a coprésidée avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le responsable omanais a relevé que son pays, partant de ce principe constant, réitère son intérêt et son soutien à un règlement politique, juste, pacifique et durable de la question du Sahara, faisant savoir que le Sultanat d’Oman apprécie hautement la sagesse de SM le Roi Mohammed VI à travers l’initiative d’autonomie en vue de réaliser la sécurité, la stabilité et le développement de la région et de sa population.

Il a aussi souligné la convergence de vues sur le plan politique du Sultanat d’Oman et du Royaume du Maroc concernant plusieurs questions régionales et internationales et l’importance de les résoudre par le dialogue et les moyens pacifiques et réalistes en se conformant à la légalité internationale et au respect de la souveraineté des États et de leur intégrité territoriale et leurs droits légitimes.

Le ministre omanais a, par ailleurs, appelé la communauté internationale à appliquer la légalité internationale et permettre au peuple palestinien d’être indépendant sur la base des résolutions du Conseil de sécurité, des frontières de 1967 et de l’initiative arabe de paix, exprimant sa considération et mettant en avant les efforts déployés par SM le Roi Mohammed VI, président du comité Al-Qods.

Les relations entre le Sultanat d’Oman et le Royaume du Maroc sont authentiques, constantes et durables et sont basées sur la confiance et le respect, la cordialité et la coopération pour le bien et pour la paix, a-t-il dit, faisant observer que ces relations se sont développées pour répondre aux aspirations des deux peuples frères à travers la coopération fructueuse dans l’ensemble des domaines prometteurs et bénéfiques pour les deux parties sur les plans politique, économique, culturel et scientifique, conformément aux hautes orientations des Souverains des deux pays.

M. Badr Bin Hamad Bin Hamoud Al-Busaidi a en outre formé le voeu que les résultats de cette 6ème session de la commission mixte se traduisent dans les faits à travers notamment des projets économiques diversifiés qui seront bénéfiques et des opportunités d’investissement, exprimant le soutien de son pays pour l’avenir du partenariat avec le Maroc.

