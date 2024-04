Le Maroc, un partenaire stratégique de premier plan (Alexander De Croo)

Partager Facebook

Le Maroc est un partenaire stratégique de premier plan pour la Belgique, a affirmé, lundi à Rabat, le Premier ministre belge Alexander De Croo.

“Le Maroc est un partenaire stratégique de premier plan et crucial, auquel nous lient des relations anciennes, fortes et diverses”, a souligné M. De Croo, dans une allocution à l’ouverture des travaux de la 3è réunion de la Haute commission mixte de partenariat Maroc-Belgique.

Il a, dans ce sens, relevé que cette réunion confirme “la volonté commune de hisser la relation entre les deux pays à son plein potentiel”, notant qu’”il y a tant de choses que le Maroc et la Belgique peuvent faire ensemble”.

“Nous vivons dans un monde compliqué, et nous avons devant nous des défis qui sont extrêmement difficiles à gérer pour n’importe quel pays tout seul”, a-t-il soutenu, ajoutant qu’”avoir de bons amis est la meilleure garantie de la prospérité, de la sécurité et de la stabilité à nos populations”.

M. De Croo a, à cet égard, noté que le Maroc et la Belgique “sont de bons amis”, faisant remarquer que “les deux pays ont montré le potentiel de travailler ensemble dans les mois précédents”.

Ce processus de dialogue politique se poursuit et se consolide aujourd’hui par la tenue de cette réunion dans un climat de confiance renouvelée, s’est-il également félicité, formant le vœu de voir le partenariat entre les deux pays se renforcer davantage et atteindre son plein potentiel dans des domaines d’intérêt commun.

Le Premier ministre belge a, par ailleurs, rappelé que cette année marque le 60è anniversaire de l’accord de 1964 “relatif à l’occupation de travailleurs marocains en Belgique”, faisant observer qu’”aujourd’hui, plus de 5% de la population belge a des liens familiaux avec le Maroc, ces personnes constituent pour la Belgique une force et un apport précieux. Elles font partie intégrante de la vie nationale, sont actives dans de nombreux domaines et contribuent à la richesse diversifiée de la Belgique”.

LR/MAP