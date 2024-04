Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Belgique salue les réformes menées par le Maroc, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, durant ces vingt-cinq dernières années, pour une société et une économie marocaines plus ouvertes et dynamiques.

Dans une Déclaration conjointe adoptée à l’issue de la 3ème réunion de la Haute commission mixte de partenariat Maroc-Belgique, coprésidée, lundi à Rabat, par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et le Premier ministre belge, Alexander De Croo, la Belgique a souligné l’importance du Nouveau Modèle de développement, de la Régionalisation avancée et des nombreuses réformes ambitieuses, telle que celle en cours du Code de la famille (Moudawana).

Dans le cadre de son engagement prioritaire pour la région, la Belgique salue aussi l’Initiative Atlantique lancée par Sa Majesté le Roi comme “contribution novatrice à l’intégration de l’Atlantique africaine et au renforcement de la coopération avec les pays du Sahel”, précise la Déclaration conjointe, ajoutant que “l’Atlantique est un point de liaison entre le Nord et le Sud, l’Afrique et l’Europe et entre la Méditerranée et l’Atlantique”.

LR/MAP