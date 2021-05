Le Maroc, un “modèle” dans la gestion de la question migratoire

Partager Facebook

Le Royaume du Maroc, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, s’impose comme “modèle” dans la gestion de la question migratoire, a affirmé le président de l’Association Malienne d’Amitié-Maroc (AMAMA), Moussa Diarra.

M. Diarra, également ancien député, a souligné que le Royaume, qui “privilégie toujours le respect de la dignité humaine et des droits humains”, a prôné une approche intégrée de la gestion de l’immigration qui a donné d’”excellents résultats”.

“Il faut soutenir le Royaume du Maroc dans sa politique humaniste de migration qui respecte les droits humains et le droit international”, a-t-il insisté dans une déclaration à la MAP.

M. Diarra a, dans ce sens, hautement salué les grands efforts consentis par le Maroc pour la lutte contre l’immigration illégale, ainsi que toutes les actions menées pour la régularisation de dizaines de milliers de migrants subsahariens dans “un sens élevé d’humanisme” sous la Haute Direction de SM le Roi Mohammed VI.

Evoquant l’actuelle crise maroco-espagnole, le président de l’AMAMA a estimé qu’elle “surprend à plus d’un titre” sachant que les relations de coopération et de partenariat entre les deux pays ont été des plus solides de la région.

M. Diarra a ajouté que rien ne devait perturber l’excellence de ces relations pour en arriver à cette situation qui nuit à tout le monde et plus particulièrement à l’Union Européenne, au Maghreb et au Continent africain.

Il s’est, dans ce sens, élevé contre tout “amateurisme, sentiment anti-marocain ou velléité de nuire au Maroc”.

LR/MAP