Le Maroc prend part au sommet ibéro-américain en République dominicaine

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Maroc prend part, en sa qualité de membre observateur, aux travaux de la 28ème édition du Sommet ibéro-américain des chefs d’Etats et de gouvernement, qui se tient du 22 au 25 mars courant en République dominicaine.

L’ambassadeur de SM le Roi à Saint-Domingue, Hichame Dahane, représente le Royaume à ce sommet placé sous le thème “Ensemble vers une Ibéro-Amérique juste et durable”.

Intervenant lors de la réunion des pays membres observateurs associés à cette conférence, M. Dahane a rappelé les liens unissant le Maroc et ce regroupement interrégional depuis son adhésion en 2010.

Tout en réitérant l’attachement du Royaume à l’espace ibéro-américain, de par les fortes affinités historiques, culturelles, linguistiques et les profondes valeurs de solidarité et de respect mutuel qu’il partage avec l’ensemble de la communauté ibéro-américaine, le diplomate a mis en exergue les diverses stratégies sectorielles engagées, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, pour garantir un développement social, humain et économique durable, susceptible de servir de modèle pour la région.

L’ambassadeur a évoqué, à cette occasion, la candidature conjointe du Maroc, de l’Espagne et du Portugal pour l’organisation du Mondial 2030, relevant qu’il s’agit d’un gage d’amitié et d’un engagement irréversible du Royaume pour le renforcement de ses relations avec la communauté ibéro-américaine et son rayonnement à l’international, à travers le rapprochement des peuples par le sport et la culture.

Il a en outre mis l’accent sur la contribution que le Royaume s’engage à apporter dans le cadre de l’agenda de travail pour la période 2023-2024, auquel l’ensemble des Etats observateurs participent par la mise en œuvre d’actions conjointes de coopération dans divers domaines d’intérêt commun.

Le diplomate a souligné que les axes de coopération que le Maroc se propose de développer portent sur le domaine de l’éducation, le renforcement des capacités et le développement de programmes de coopération triangulaire avec des agences de coopération de pays membres de ce groupement.

LR/MAP