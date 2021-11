Le Maroc ouvre un Consulat honoraire à Mbabane

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, M. Youssef Amrani, a procédé, vendredi, à l’inauguration du Consulat Honoraire du Royaume dans la capitale d’Eswatini, Mbabane.

L’inauguration de cette nouvelle représentation diplomatique, dirigée par Mme Mona Ashraf, s’est déroulée en présence du Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères du Royaume d’Eswatini, M. Melusi Masuku. Elle intervient à la suite de l’ouverture en octobre 2020 de l’ambassade d’Eswatini à Rabat et de son Consulat Général à Laâyoune, souligne l’ambassade dans un communiqué parvenu à la MAP.

S’exprimant à cette occasion, M. Amrani a souligné que cette ouverture intervient alors que le Maroc célèbre le 66ème anniversaire de la Fête de l’Indépendance, se félicitant des liens fraternels entre le Royaume du Maroc et le Royaume d’Eswatini et de l’excellence des relations de coopération au niveau bilatéral et multilatéral.

Il a, également, mis en exergue les nombreuses opportunités de coopération entre les deux pays dans différents domaines, en droite ligne avec la politique africaine du Maroc, tracée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

L’ambassadeur du Maroc a tenu également à jeter la lumière sur la convergence des points de vue entre les deux pays et les défis communs auxquels ils font face, dans le cadre de la construction d’une Afrique prospère, au profit des peuples du continent. Il s’est félicité, à cet égard, de la position constante et juste du Royaume d’eSwatini en soutien à l’intégrité territoriale du Maroc.

L’ouverture de ce consulat honoraire vient couronner une amitié de longue date entre les deux pays et ouvrir de nouvelles perspectives dans les domaines commercial, culturel et de l’éducation, a-t-il soutenu.

M. Amrani a également insisté sur la nécessité d’étendre les secteurs de coopération, en intégrant la dimension des échanges humains, qui en sauraient que renforcer les relations politiques excellentes entre les deux pays.

Pour sa part, M. Masuku a mis l’accent sur l’excellence des relations cordiales et fraternelles qui lient les deux pays, notant que l’ouverture de ce Consulat honoraire est un témoignage du partenariat sincère et fraternel entre Rabat et Mbabane.

Ce partenariat s’inscrit, ainsi, dans une optique de coopération consciente et orientée vers le développement humain et durable, a-t-il ajouté, évoquant l’importance du programme de bourses d’études mises à disposition des étudiants d’Eswatini pour poursuivre leurs études au Maroc.

Il a, enfin, souligné l’exceptionnelle convergence de points de vue entre les deux pays et leur coordination constante, solidaire et fructueuse dans le domaine multilatéral, particulièrement au niveau de l’ONU et de l’Union africaine (UA).

LR/MAP