Le Maroc et l’Espagne, un modèle de coexistence, de métissage culturel et de bon voisinage

Le Maroc et l’Espagne constituent un modèle de coexistence, de métissage culturel et civilisationnel et de bon voisinage, qui doit régir les relations internationales dans la conjoncture actuelle, a souligné, vendredi à l’Ecole normale supérieure (ENS) de Martil, l’ancien président du gouvernement espagnol, José Luis Rodriguez Zapatero.

S’exprimant à l’ouverture du 1er forum international sur « Les relations maroco-espagnoles: le présent et l’avenir, M. Zapatero a indiqué que les principes de base sur lesquels reposent les relations entre le Maroc et l’Espagne reflètent la prise de conscience commune et la quête constante des deux pays d’assurer la paix, la stabilité et la sécurité aux niveaux régional et international, et font de ces relations bilatérales un modèle idéal qui doit régir les relations entre les pays, les civilisations, les cultures et les religions.

Il a estimé que les divergences passagères qui peuvent perturber les relations entre les deux pays, qui partagent beaucoup de points communs, permettent, dans de nombreux cas, de revoir certaines questions, de renforcer le dialogue et d’asseoir les relations bilatérales sur des bases solides et équilibrées.

M. Zapatero a affirmé que les relations entre le Maroc et l’Espagne ne se limitent pas aux intérêts économiques, mais il s’agit d’une relation solide et ancestrale qui ne peut être affectée par les conditions transitoires, notant que ces relations sont basées sur une large coopération sur des questions importantes, telles que les dossiers de sécurité, la coopération bilatérale et multilatérale pour maintenir la sécurité aux niveaux régional et international, et les questions liées à la migration et aux positions politiques qui placent le maintien de la cohésion internationale et la réalisation de la stabilité et de la coexistence en tête de leurs priorités.

Il a relevé que les deux pays, à travers les établissements universitaires et culturels, parient sur l’avenir et promeuvent l’entente et le rapprochement entre les jeunes, ainsi que l’échange d’expériences et le renforcement de la recherche scientifique, autant de facteurs et de bonnes pratiques qui ne peuvent que renforcer les liens entre les deux pays, qui ne cessent de se consolider au fil du temps.

Concernant la position du Maroc sur la scène régionale et internationale, l’ex-chef du gouvernement espagnol a souligné que le Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, a renforcé de plus en plus sa présence, et est devenu un acteur clé pour la stabilité, la sécurité et la paix au niveau international dans un monde de conflits, ajoutant que les initiatives entreprises par le Maroc dans ce contexte sont la preuve la plus éloquente de sa position et de son rôle actif sur l’échiquier international.

M. Zapatero a noté que le Maroc, sous le leadership clairvoyant de SM le Roi Mohammed VI, est devenu un acteur influent dans les mutations que connaît le monde actuellement, relevant que le plan marocain d’autonomie au Sahara met l’accent sur l’approche crédible et sérieuse prônée par le Maroc dans la recherche d’une solution politique réaliste au conflit artificiel autour du Sahara marocain.

La séance inaugurale du forum, organisé par l’ENS de Martil en partenariat avec l’Université Abdelmalek Essaâdi (UAE) de Tétouan et le Centre marocain des études et recherche en économie et développement durable, s’est déroulée en présence notamment du président de l’Université, et d’éminents politiciens, universitaires, diplomates et penseurs marocains et espagnols.

Selon les organisateurs, cet événement est l’occasion de souligner les relations de coopération unissant l’UAE et les universités espagnoles, et de mettre en exergue les relations distinguées entre le Maroc et l’Espagne dans les domaines culturel, politique, sécuritaire, économique et social.

