Le Maroc en voie de faire du Sahara un hub économique régional et un pôle d'investissement

Le Maroc, grâce aux projets réalisés ou en cours de réalisation dans ses provinces du sud, est sur la voie de faire du Sahara un hub économique régional et un grand pôle d’investissement, a indiqué le professeur universitaire brésilien, Dr. Fábio Albergaria de Queiroz.

Réagissant dans une déclaration à la MAP au discours de SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 47ème anniversaire de la Marche Verte, M. Fábio Albergaria de Queiroz a souligné que le Souverain “n’a cité que quelques projets importants parmi les nombreux réalisés durant un règne de plus de 20 ans jalonnés de résultats positifs”.

Ces projets, a poursuivi le professeur à l’Ecole supérieur de défense, “ont renforcé la résilience de l’économie marocaine, qui s’étend davantage grâce aux chantiers structurants dans les provinces du sud”.

Pour lui, “les projets déjà réalisés dans les provinces du sud et ceux programmés sont des initiatives très importantes qui vont de pair avec les succès diplomatiques et l’appui international grandissant à la marocanité du Sahara”.

Les projets d’énergie renouvelable, par exemple, “propulsent les provinces du sud vers une dynamique de développement régional, qui fait du Sahara non seulement une porte vers l’Afrique, mais aussi un trait d’union énergétique et économique entre les continents africain et européen”, a ajouté l’expert brésilien.

“A mon avis, l’importance des infrastructures réalisées au Sahara marocain réside dans le fait qu’ils ont amorcé des cycles de progrès soutenus, de développement intégré et d’inclusion sociale. A moyen et long termes et au regard des projets qui y sont lancés, ces provinces sont promises à devenir un véritable pôle d’attraction d’investissements”, a-t-il relevé.

“Le Maroc aura ainsi initié une dynamique de développement et d’intégration régionale, qui, adossée au plan d’autonomie pour le Sahara, pourrait unir la région maghrébine sous la bannière du co-développement et davantage de progrès”, a conclu M. De Queiros.

LR/MAP