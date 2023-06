Le Maroc élu vice-président du Conseil exécutif de l’ALECSO

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Maroc a été élu, samedi à Tunis, vice-président du Conseil exécutif de l’Organisation arabe pour l’Education, la Culture et les Sciences (ALECSO).

Le Royaume a été élu en la personne de M. Jamal Eddine El Aloua, Secrétaire général de la Commission Nationale pour l’Education, les Sciences et la Culture lors de la 119ème session du Conseil exécutif de cette organisation, tandis que la présidence du Conseil est revenue à l’Arabie Saoudite, représentée par M. Hani Al-Moqbel.

Lors de cette session, le Maroc a été également élu, en la personne de M. El Aloua, président de la commission des Informations et de la communication au sein du Conseil exécutif.

Dans une déclaration à la MAP, M. El Aloua a mis en avant le rôle que joue le Royaume au sein de plusieurs Organisations internationales et sa participation active dans le processus de prise de décision, notant que l’accès du Maroc à de tels postes consolide et renforce son positionnement sur l’échiquier international.

Et d’ajouter que l’élection du Maroc à la vice-présidence de l’Organisation intervient après le succès de la 13è Conférence des ministres arabes de l’éducation, tenue les 29 et 30 mai dernier à Rabat.

La session du Conseil Exécutif de l’ALECSO, qui se déroule les 3 et 4 juin au siège de l’Organisation à Tunis, est consacrée, également, à l’examen d’un certain nombre de questions et la présentation du bilan de l’Organisation et les perspectives d’avenir de son action

A l’ordre du jour figurent aussiLa réunion s’est articulée, aussi, autour du suivi de la mise en œuvre des résolutions de la 26è Conférence générale et le 117e conseil Exécutif de l’Organisation la situation du secteur de l’Education en Palestine ainsi que le projet d’un plan stratégique de partenariat et d’autofinancement de l’ALECSO.

Créée en 1970, l’ALECSO dont le siège est situé à Tunis, œuvre sous l’égide de la Ligue Arabe pour promouvoir la langue arabe à travers le développement des domaines de l’éducation, de la culture et des sciences aux niveaux régional et national.

L’action de l’Organisation porte, essentiellement, sur la promotion des ressources humaines dans les pays arabes, la promotion des conditions du développement éducatif, culturel, scientifique, environnemental et communicationnel ainsi que l’évolution de la langue arabe et de la culture arabo-musulmane au-dedans et au dehors du monde arabe.

LR/MAP