Le Maroc confirme son ancrage parmi les grandes puissances économiques du continent, souligne le magazine “Jeune Afrique” dans un communiqué annonçant la 26ᵉ édition de son classement exclusif des 500 plus grandes entreprises africaines.

Si le chiffre d’affaires global des entreprises marocaines classées s’élève à 55,9 milliards de dollars, soit 7,6 % du total du classement, leur diversité sectorielle constitue, selon la même source, “un véritable atout”.

De l’industrie automobile aux télécommunications, en passant par l’agro-industrie et les mines, les groupes marocains affichent une résilience certaine face aux turbulences économiques, note “Jeune Afrique”, précisant que “le groupe OCP, leader mondial des phosphates, conserve une place de choix dans le Top 10”, tandis que d’autres “acteurs majeurs poursuivent leur expansion, à l’image de Royal Air Maroc, qui profite de la reprise du transport aérien pour accélérer sa croissance”.

Il s’agit là d’une dynamique qui reflète la stratégie du Royaume visant à renforcer son intégration aux chaînes de valeur mondiales et à attirer davantage d’investissements, notamment dans l’industrie et les services.

Le classement de Jeune Afrique, explique la même source, repose sur une analyse détaillée de près de 1 300 entreprises africaines, scrutant leurs performances financières sur la base de leurs chiffres d’affaires pour l’exercice 2023. Les données sont collectées à partir de sources officielles et vérifiées, puis converties en dollars américains au taux de change en vigueur à la clôture de chaque exercice fiscal. L’objectif est d’offrir une photographie fiable et exhaustive de l’économie africaine en excluant les secteurs financier et assurantiel, qui font l’objet d’une analyse distincte, ajoute la même source.

