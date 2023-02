Le Maroc a les plus grandes chances d’organiser la CAN 2025

L’agence de presse égyptienne du Moyen-Orient (MENA) a écrit que le Maroc a les plus grandes chances de remporter l’honneur d’accueillir la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN 2025), compte tenu des magnifiques stades et des infrastructures impressionnantes dont dispose le Royaume.

L’agence souligne que le Maroc a déposé un dossier distingué auprès de la Confédération Africaine de Football (CAF) pour accueillir la CAN pour la deuxième fois de son histoire, sachant que le Royaume est en compétition avec l’Algérie, le Nigeria, le Bénin et la Zambie pour organiser la plus importante compétition du continent.

La même source poursuit que 35 ans après que le Maroc a accueilli pour la dernière fois la Coupe d’Afrique des Nations, le Royaume s’efforce actuellement d’accueillir la version 2025 de la compétition, rappelant que le Maroc avait accueilli cette coupe une seule fois en 1988.

L’agence a indiqué que la CAF s’apprête à annoncer prochainement le nom du pays qui accueillera la Coupe d’Afrique des Nations 2025, notant que l’édition 2025 devait se tenir en Guinée, mais la CAF a décidé de retirer l’organisation à ca pays en raison du retard accusé dans les préparatifs.

MENA ajoute qu’en plus des stades de Tanger et Prince Moulay Abdellah de Rabat, qui accueillent actuellement les matches de la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2022, le dossier marocain comprend plus d’un stade équipé pour accueillir la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Et de poursuivre que le Grand stade de Marrakech situé dans la célèbre Cité ocre est l’un des stades les plus importants au Maroc équipé pour accueillir la compétition, car il peut accueillir 45.000 spectateurs, et c’est le quatrième plus grand stade du Maroc, rappelant que ce stade a été inauguré en janvier 2011.

L’agence précise que dans le dossier marocain pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations il y a aussi le grand stade d’Agadir, célèbre pour le stade «Adrar», qui est l’un des stades les plus importants du Royaume, et a une capacité de 45.000 places, dont 10.000 sièges sont couverts.

Ouvert en novembre 2013, le Grand Stade d’Agadir a accueilli les matches de la Coupe du monde des clubs en 2013, les matchs du CHAN, et c’est aussi le stade de l’équipe Hassania d’Agadir.

L’agence relève que le dossier marocain pour accueillir CAN 2025 comprend également le Grand Stade de Fès qui a été conçu selon l’architecture marocaine authentique, et qui peut accueillir près de 40.000 spectateurs.

LR/MAP