Le gouvernement veille à assurer l’équilibre entre l’exportation et le marché national (Sadiki)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le gouvernement veille à assurer l’équilibre entre l’exportation et le marché national, l’objectif étant de garantir la satisfaction des besoins des marchés nationaux, a souligné, vendredi à Rabat, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de la réunion du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, avec les représentants de Chambres d’agriculture et de fédérations interprofessionnelles, en présence de plusieurs ministres, M. Sadiki a indiqué que les professionnels sont compréhensifs quant à l’importance d’accorder la priorité aux marchés nationaux. Il a, par ailleurs, relevé que la réunion a été l’occasion d’examiner les questions conjoncturelles concernant le secteur en général, outre la problématique de la sécheresse et les moyens à même d’assurer une gestion efficace des ressources hydriques, notant que l’accent a été mis sur les priorités inhérentes à la consommation.

S’agissant de la mise en oeuvre de la stratégie « Génération Green », la réunion a abordé les différents volets stratégiques structurant et rééquilibrant les chaînes de production, a ajouté M. Sadiki. La réunion a, de même, été l’occasion d’examiner les nouveaux facteurs qui doivent être pris en compte dans le cadre de la mise en oeuvre de cette stratégie en vue de remédier à la conjoncture actuelle marquée par la hausse des prix, faisant état de mécanismes de suivi avec les professionnels, notamment en ce qui concerne la production des tomates.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement pour faire face à la hausse des prix et examiner les moyens permettant la mise en œuvre des différents dispositifs à même de répondre aux exigences du marché national, et d’assurer des stock suffisants et réguliers de tous les produits de base, en plus des mesures susceptibles de garantir la sécurité des consommateurs et de préserver le pouvoir d’achat du consommateur.

LR/MAP