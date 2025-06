Le CNDH accueille à Rabat les travaux d’une consultation nationale avec les enfants

Partager Facebook

Une consultation nationale avec les enfants s’est ouverte, vendredi à Rabat, au siège du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), une initiative qui vient couronner un processus entamé en février 2023 et étalé sur une année entière, avec la participation de centaines d’enfants issus des différentes régions du Royaume.

Cet évènement s’inscrit dans le cadre d’un projet piloté par le CNDH, avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour l’enfance au Maroc (UNICEF), et visant à renforcer l’institutionnalisation du principe de participation des enfants, un fondement essentiel de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, à laquelle le Maroc est partie.

Cette consultation nationale, qui s’étale sur deux jours et dont les sessions seront animées par les enfants eux-mêmes, est consacrée à un échange autour de la mise en œuvre de la Convention des droits de l’enfant, des travaux du Comité des droits de l’enfant de l’ONU, de ses observations, et des rapports alternatifs qui lui sont soumis. Elle prévoit également l’élection des représentants des enfants chargés de présenter ledit rapport devant le Comité onusien en septembre prochain.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, la présidente du CNDH, Amina Bouayach, a souligné que l’organisation des consultations régionales s’inscrit dans une approche novatrice visant à renforcer la participation des enfants aux questions qui les concernent, soulignant que la tenue de ces consultations, en partenariat avec les départements ministériels concernés, traduit la volonté de permettre aux enfants de s’exprimer et de participer.

Elle a indiqué que ces consultations ont démontré le niveau de conscience des enfants, leur intérêt pour l’évaluation des politiques publiques qui leur sont destinées, leur volonté de débattre des lois liées à leurs droits fondamentaux et leur capacité à formuler des recommandations concrètes et réalisables. À cet égard, elle a plaidé pour l’inscription du principe de participation dans le futur Code de l’enfant.

Mme Bouayach a ajouté que cette expérience prépare les enfants à un nouveau défi, celui de porter leur voix devant le Comité des droits de l’enfant à travers un rapport élaboré à partir des conclusions issues des consultations régionales, soulignant qu’il s’agit de l’un des temps forts de cette consultation nationale.

Elle a mis en avant que, par le biais de “l’Appel de Rabat”, les enfants affirmeront leur statut d’acteurs à part entière dans le système de protection et dans l’élaboration des politiques publiques, estimant que cet appel constitue une étape méthodologique fondée sur le principe universel de participation.

Pour sa part, la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Naïma Ben Yahya, a affirmé que le Maroc a déployé des efforts soutenus en matière de protection de l’enfance et de mise en place des conditions propices à son épanouissement, à travers l’adoption de législations nationales, le lancement de programmes dédiés et le soutien aux organisations non gouvernementales œuvrant dans ce domaine.

Elle a ajouté que cette initiative traduit l’adhésion du Royaume du Maroc aux recommandations onusiennes, notamment les observations finales émises par le Comité des droits de l’enfant suite à l’examen, en 2024, du rapport combiné du Maroc englobant les troisième et quatrième rapports périodiques sur l’application de la Convention.

Mme Ben Yahya a réaffirmé l’engagement du ministère à consacrer et renforcer le droit des enfants à la participation, à travers l’élaboration d’indicateurs, outils et approches relatifs à cette participation, et pour identifier les expériences réussies dans ce domaine, dans l’objectif de parachever la mise en œuvre de la Convention et d’harmoniser certaines dispositions législatives avec les conventions internationales ratifiées par le Maroc.

De son côté, la représentante de l’UNICEF au Maroc, Laura Bill, a estimé que la coopération étroite entre son organisation et le CNDH constitue un modèle de partenariat solide et fructueux, ayant permis la mise en place d’un mécanisme important permettant aux enfants de déposer des plaintes en cas de violation de leurs droits, soulignant que cette initiative est reconnue dans la région arabe comme l’expression d’un engagement sincère en faveur des droits de l’enfant.

Mme Bill a déclaré que les enfants vivent “un moment historique important”, dans la mesure où ils présenteront, pour la première fois, leur propre rapport au Comité des droits de l’enfant, précisant qu’ils auront l’opportunité d’élire leurs représentants qui participeront à ce dialogue, garantissant ainsi la pleine prise en compte de leur voix à chaque étape.

L’événement a été marqué par la signature d’une convention de partenariat entre le CNDH et l’UNICEF, visant à renforcer les axes de coopération entre les deux parties dans le domaine de l’enfance.

À noter que cette consultation nationale sera clôturée, samedi, par le lancement de l’”Appel des enfants”, exprimant leur vision et leurs priorités en matière de droits humains.

LR/MAP