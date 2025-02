Le choix du Maroc comme pays à l’honneur du SIA témoigne de la qualité de la coopération bilatérale (Annie Genevard)

Partager Facebook

Le choix du Maroc comme le premier pays étranger invité d’honneur du Salon International de l’Agriculture (SIA) de Paris (22 février-2 mars) témoigne de la qualité des coopérations franco-marocaines déjà existantes et celles à venir, a souligné, dimanche, la ministre française de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt, Annie Genevard.

“Le Maroc est un grand ami de la France”, a affirmé dans une déclaration à la MAP Mme Genevard, en marge de l’inauguration du pavillon français au Salon, en présence du ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Ahmed El Bouari.

Cette invitation du Royaume à ce rendez-vous international fait suite à la visite d’État du président français Emmanuel Macron dans le Royaume en octobre dernier à l’invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a affirmé la ministre française.

Le choix du Royaume est ainsi un véritable “signe d’amitié” franco-marocaine, a-t-elle dit, se réjouissant de la qualité des échanges qu’elle a eus à plusieurs reprises avec M. El Bouari.

La ministre française a, dans ce sens, mis en avant l’importance des échanges agricoles avec le Maroc, incluant des importations, des exportations, ainsi que des collaborations sur le plan de la formation, l’irrigation et la gestion forestière notamment.

Au cœur de ce Salon organisé au Palais des expositions de la capitale française, le Maroc dispose d’un grand pavillon de 476 M2, où sont exposés notamment les produits labellisés du terroir marocain issus du travail des coopératives qui ont un savoir-faire séculaire et des produits agricoles qui reflètent la richesse et la diversité de ce secteur.

Placé sous le thème “Maroc, des siècles de saveurs”, le pavillon national donne à voir également d’autres aspects de l’authenticité et de la spécificité marocaines, à travers des animations culturelles et artistiques, des dégustations de produits et de mets marocains.

