SIA Paris 2025 | Le Maroc et la France renforcent leur collaboration en matière d’AgriDigital

Dans le cadre de la participation du Maroc au Salon International de l’Agriculture (SIA) de Paris en tant que pays à l’honneur (22 février-2 mars), une convention de partenariat pour promouvoir l’innovation et le transfert de savoir-faire dans le secteur de l’agriculture digitale entre le Royaume et la France a été signée dimanche, en présence du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari.

Le partenariat scellé entre la “Ferme Digitale” et le Pôle Digital du ministère de l’Agriculture se veut une étape clé dans le renforcement de la coopération franco-marocaine dans le domaine de l’AgriTech, avec comme objectif principal de faciliter les échanges d’expériences en matière de technologies agricoles, de transfert de compétences et de savoir-faire dans ce secteur.

Il ambitionne de favoriser le dialogue et l’émergence de projets communs en mobilisant l’ensemble des acteurs pour dynamiser l’innovation et élargir les perspectives de développement commercial sur les deux marchés.

Les deux parties se sont aussi engagées à renforcer la visibilité et l’intégration des startups et fournisseurs de technologies, tant au Maroc qu’en France.

“L’idée est de collaborer sur l’agriculture, qui nous nourrit, mais qui traverse actuellement des périodes difficiles en raison du manque d’eau et de ressources”, a expliqué, dans une déclaration à la MAP, Loubna El Mansouri, directrice du pôle digital au ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts.

L’objectif est de produire plus avec moins de ressources, a-t-elle fait savoir, en explorant conjointement le potentiel des technologies telles que l’intelligence artificielle, l’IoT et le Big Data pour transformer l’agriculture.

Du côté français, la vice-présidente de la Ferme Digitale, Justine Lipuma, a indiqué que cette convention “a pour enjeu de travailler sur du retour d’expérience et de pouvoir réfléchir ensemble à, deux projets, un qui sera présenté au Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) de Meknès et un deuxième au moment de La Ferme Digitale (LFD), notre journée annuelle”.

Et d’ajouter que l’objectif est de mettre en place des projets concrets dans ce partenariat, afin de travailler ensemble sur l’utilisation du digital dans l’agriculture pour une agriculture plus performante et résiliente.

La cérémonie de signature a été précédée d’une table ronde qui a réuni startups, acteurs institutionnels, interprofessions, chercheurs et experts des secteurs public et privé des deux pays autour du thème « L’AgriDigital : construire des ponts entre la France et le Maroc ».

Intervenant à cette occasion, M. El Bouari a indiqué que le Maroc s’est engagé pleinement dans cette dynamique à travers la Stratégie Génération Green 2020-2030, qui place la digitalisation au cœur de ses priorités.

“Notre objectif est d’optimiser l’utilisation des ressources, d’améliorer la traçabilité des produits et de faciliter l’accès aux marchés grâce aux outils numériques”, a souligné le ministre. En intégrant ces technologies, a-t-il expliqué, «nous visons à améliorer la gouvernance de nos ressources, eau-sol-énergie, notamment dans un contexte de devoir produire plus avec de moins en moins de ressources”.

Cet engagement, a-t-il relevé, rejoint une vision partagée avec la France, qui œuvre également pour une agriculture innovante, durable et résiliente.

Les échanges ayant ponctué cette rencontre ont porté sur les axes stratégiques et les initiatives sur lesquels la France et le Maroc pourraient collaborer pour développer davantage l’AgriDigital et promouvoir une agriculture plus résiliente.

Parmi les actions proposées, figurent le partage et le transfert de technologies et savoir-faire pour améliorer les pratiques agricoles et la gestion des ressources, le développement de la formation en AgriTech en établissant des liens entre les établissements universitaires des deux pays, l’amélioration de l’accès au financement pour encourager l’investissement dans les start-ups AgriTech et dans la recherche ainsi que la promotion de la coopération Nord-Sud et Sud-Sud en matière d’Agridigital.

Ont participé à la table ronde, du côté marocain, le président de la Confédération marocaine de l’Agriculture et du Développement rural (COMADER), Rachid Benali et la Directrice du Pôle Digital au ministère, Loubna El Mansouri. Du côté français, les représentants de la Direction Générale du Trésor, de la French Tech, de BPI France et des acteurs clés de l’écosystème entrepreneurial, tels que La Ferme Digitale et des fondateurs de startups.

LR/MAP