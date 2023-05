Le Chef du gouvernement s’entretient avec le Premier ministre de la République de Cabo Verde

Partager Facebook

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a reçu, mercredi à Rabat, le Premier ministre de la République de Cabo Verde, Jose Ulisses Correia E Silva, qui effectue une visite de travail au Maroc à la tête d’une importante délégation, dans le cadre de la tenue de la 2ème Commission Mixte de Coopération à Rabat.

Les entretiens entre les deux parties ont porté sur les moyens de développer la coopération bilatérale dans les différents domaines, indique un communiqué du département du Chef de gouvernement.

Lors de ces entretiens, les deux responsables se sont félicités des relations d’amitié et de coopération privilégiées qui unissent les deux pays et qui tirent leur force des sentiments d’estime et de respect mutuels entre SM le Roi Mohammed VI, et le président de la République de Cabo Verde, José Maria Pereira Neves.

Les deux parties ont également salué la tenue de la 2ème Commission Mixte de Coopération entre les deux pays et le forum d’affaires qui l’a accompagnée, et qui sont de nature à conférer une dynamique nouvelle à la coopération bilatérale dans la perspective de la porter au niveau de partenariat stratégique, poursuit la même source.

Le Chef du gouvernement a réitéré au cours de ces entretiens la considération du Maroc pour la position claire et constante de la République de Cabo Verde qui soutient l’intégrité territoriale du Royaume et appuie le plan d’autonomie présenté par le Maroc, en tant que seule et unique solution crédible et réaliste au différend artificiel autour du Sahara. Il s’est également félicité de la bonne marche des représentations diplomatiques de la République de Cabo Verde à Rabat et dans la ville de Dakhla au Sahara marocain.

Les deux responsables ont, par ailleurs, évoqué les perspectives prometteuses qu’ouvrent les accords de coopération signés dans différents domaines, portant notamment sur la protection et la promotion des investissements, le renforcement de la dynamique commerciale, le développement des énergies, la promotion de l’habitat, la formation et la recherche scientifiques, ainsi que d’autres programmes de coopération dans les domaines économique, social et culturel, conclut le communiqué.

