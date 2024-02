Le 37eme Sommet ordinaire de l’Union africaine entame ses travaux à Addis-Abeba avec la participation du Maroc

Partager Facebook

Les Chefs d’Etat et de gouvernement des 54 pays membres de l’Union africaine (UA) ont entamé, samedi à Addis-Abeba, les travaux de la 37eme session ordinaire du Sommet de l’organisation panafricaine avec la participation du Maroc.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, représente SM le Roi Mohammed VI à ce 37eme Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA.

La délégation marocaine est composée notamment de l’Ambassadeur Représentant permanent du Royaume auprès de l’UA et la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, l’Ambassadeur, Directeur général de l’Agence marocaine de la coopération internationale, Mohamed Methqal, et du Directeur du Grand Maghreb, Affaires de l’UMA et de l’UA au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Hassan Boukili.

Le 37eme Sommet de l’UA se penchera sur plusieurs rapports portant notamment sur la réforme institutionnelle de l’Union, l’évaluation du premier plan décennal de mise en oeuvre de l’agenda 2063, et l’adoption et lancement du 2eme plan décennal de mise en oeuvre.

Les Chefs d’Etat et de gouvernement vont procéder à l’examen des rapports sur les activités du Conseil de Paix et de sécurité (CPS) de l’UA, le 4eme examen biennal du programme détaillé pour le développement de l’agriculture en Afrique.

Les modalités de participation et les priorités de l’UA au sein du G-20, les rapports des Comités de la conférence et les projets d’instruments juridiques, l’élection et nomination de dix membres du CPS, ainsi que la préparation de l’élection des membres de la Commission de l’Union africaine en 2025, figurent entre autres à l’ordre du jour de cette session ordinaire du Sommet.

LR/MAP