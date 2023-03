L’attribution à SM le Roi du Prix d’Excellence de la CAF 2022, une consécration du génie de toute la jeunesse africaine

Partager Facebook

L’attribution à SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, par la Confédération africaine de football (CAF), mardi à Kigali au Rwanda, de son Prix d’Excellence qui couronne les réalisations exceptionnelles pour l’année 2022, constitue une consécration du génie de toute la jeunesse du continent africain, a affirmé le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa.

Dans une déclaration à la presse, à l’issue de la cérémonie de remise du Prix de l’Excellence de la Confédération Africaine de Football (CAF) pour l’année 2022 à SM le Roi Mohammed VI et au Président rwandais Paul Kagame, M. Benmoussa a souligné que ce sacre est aussi une reconnaissance des efforts entrepris par le Royaume du Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, pour le développement du football, notamment en matière d’infrastructures et d’équipements de base, de renforcement des capacités de formation et de promotion la transparence et la bonne gouvernance dans ce domaine.

Le ministre, qui a reçu le prix au nom de Sa Majesté le Roi, des mains du président de la Fédération internationale des associations de football (FIFA), Gianni Infantino, et du président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a relevé que le Maroc dispose grâce à ces efforts, d’une infrastructure de football de haute qualité qui le qualifie pour organiser les grandes compétitions continentales et mondiales, ainsi que d’une grande expériences qu’il peut partager avec les pays africains.

M. Benmoussa s’est arrêté sur l’annonce par SM le Roi Mohammed VI de la candidature conjointe du Maroc, avec l’Espagne et le Portugal, pour abriter la Coupe du Monde 2030, en insistant sur sa symbolique particulière dans la mesure où elle porte sur un dossier qui est le premier du genre qui réunit un Etat africain et deux Etats européens.

Cette candidature commune qui reliera l’Afrique et l’Europe, le nord et le sud de la Méditerranée, le continent africain et le monde arabe et l’espace euro-méditerranéen, dispose de tous les atouts pour aboutir, a soutenu le ministre.

La CAF a décerné ce mardi à Kigali son Prix de l’Excellence récompensant les réalisations Exceptionnelles de l’Année 2022 à SM le Roi Mohammed VI et au président rwandais Paul Kagame.

Le trophée “CAF President’s Outstanding Achievement Award” a ainsi été remis par le Président de la FIFA, Gianni Infantino et le Président de la CAF, Patrice Motsepe, à M. Benmoussa.

Cette remise du prix a eu lieu lors d’une cérémonie à laquelle ont assisté outre le Président de la FIFA, Gianni Infantino, les membres du Comité Exécutif de la CAF, les présidents des Associations Membres de la CAF et des légendes du football.

LR/MAP