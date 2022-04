Lancement à l’École Centrale Casablanca de la formation African bachelor of Engineering

Partager Facebook

Le groupement des Écoles Centrale (GEC) a annoncé le lancement de la formation “African Bachelor of Engineering” à l’École Centrale Casablanca.

Cette formation pluridisciplinaire scientifique, technique et humaine dotera les futures ingénieurs de compétences innovantes leur permettant de répondre aux différents défis relatifs à leur secteur et de devenir ainsi un leader et acteur majeur du développement durable en Afrique, indique l’École Centrale Casablanca dans un communiqué.

“Dans un monde en perpétuelle mutation, l’Afrique fait face à de nombreux défis. Pour permettre aux entreprises d’appréhender la complexité des systèmes et des enjeux tout en boostant leur performance, le GEC lance la formation “African Bachelor of Engineering” à l’Ecole Centrale Casablanca, un diplôme conjoint avec 2iE”, poursuit le même source.

Ce programme d’excellence offre ainsi aux étudiants en ingénierie à fort potentiel, l’occasion de développer un esprit d’innovation et de recherche alliant exigences techniques et responsabilités managériales dans un contexte international.

“Pour répondre aux besoins de son développement notamment industriel, l’Afrique peut compter sur les talents de très grande qualité qu’elle recèle, et qui doivent bénéficier de la meilleure formation. Après avoir accompagné la création et le développement de Centrale Casablanca, CentraleSupélec est particulièrement heureuse de contribuer, avec ses partenaires, à la mise en place du Bachelor Centrale-2iE, qui va permettre de compléter une offre de formation en ingénierie au meilleur niveau, et de fournir des professionnels à même de répondre parfaitement aux besoins des acteurs économiques”, a déclaré Romain Soubeyran, Président du Groupe Centrale et Directeur Général de CentraleSupélec, cité dans le communiqué.

“African Bachelor of Engineering” suit des méthodes pédagogiques innovantes basée sur des mises en action reflétant la complexité de l’environnement professionnel. A travers un programme riche et très pointilleux, les élèves-ingénieurs acquerront de solides compétences autour de savoir et de savoir-faire dans différents domaines de l’ingénierie : capacité à appréhender un concept ou un nouveau produit ou service pour contribuer à son développement, capacité à intégrer les dimensions de production, de promotion et de vente pour pouvoir les déployer, maîtrise du développement technique du produit et/ou du service adapté à un contexte et répondant à des besoins exprimés, capacité à projeter son action, capacité à manager une équipe technique et à s’intégrer dans une organisation plus vaste. “African Bachelor of Engineering” est ainsi au service de l’intégration opérationnelle des ingénieurs dans les entreprises africaines.

De son côté, le Professeur El Hadji Bamba Diaw, Directeur Général de l’Institut 2iE a souligné qu’”à travers ce partenariat de qualité avec l’Ecole Centrale Casablanca et le Groupe Centrale de France, nous souhaitons mettre en œuvre une synergie d’expertise pour offrir aux élèves brillants des lycées scientifiques d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique Centrale une formation de premier cycle de haut niveau répondant aux standards internationaux d’excellence académique. Cette formation unique en Afrique qui combine exigence scientifique et professionnalisation, donnera à ses étudiants les clés pour devenir des leaders innovants, agiles et soucieux des enjeux du développement durable, en phase avec les mutations socio-économiques du continent africain”.

Pour sa part, Ghita Lahlou, directrice de l’Ecole Centrale Casablanca, a souligné que “la formation Bachelor Centrale-2iE en Ingénierie, s’inscrit totalement dans la stratégie de développement de l’École Centrale Casablanca. L’ECC propose avec son partenaire 2iE et le soutien du Groupe Centrale, ce nouveau cycle de ‘bachelor of engineering’ autour des compétences centraliennes, une première dans le GEC, et en Afrique. Celui-ci offre des débouchés dans des fonctions de management opérationnel, répondant ainsi à un besoin clé en encadrement technique du tissu socio-économique africain, notamment dans les domaines de l’industrie, de la logistique, de l’agro-alimentaire et des nouvelles technologies. Il permet aussi, aux étudiants qui le souhaitent, de poursuivre leurs études pour l’obtention du diplôme d’Ingénieur Centralien au Maroc ou en France”.

LR/MAP