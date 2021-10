L’ambassadeur d’Arabie Saoudite au Maroc souligne la solidité des relations bilatérales

Partager Facebook

Les Royaumes d’Arabie Saoudite et du Maroc entretiennent de solides relations qui puisent leur force dans les liens fraternels étroits unissant le Serviteur des Lieux Saints de l’Islam, le Roi Salmane bin Abdelaziz Al Saoud et SM le Roi Mohammed VI, ainsi qu’entre les deux peuples frères, a souligné, lundi, l’ambassadeur d’Arabie Saoudite à Rabat, Abdellah bin Saad bin Mohamed Al-Ghariri.

Lors d’un entretien à Rabat avec le président de la Chambre des conseillers, Naam Miyara, le diplomate saoudien s’est félicité du niveau de la coopération entre les deux pays dans différents domaines, mettant en exergue la volonté commune d’aller de l’avant dans cette coopération au vu de leurs moyens et potentialités pour promouvoir les investissements et les échanges commerciaux et économiques, indique un communiqué de la Chambre.

Il a salué, par ailleurs, l’approche efficace adoptée par le Maroc face à la pandémie du coronavirus, sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI, qui a fait du Royaume un modèle à suivre.

Cité dans le communiqué, M. Al-Ghariri a tenu à féliciter le nouveau président de la Chambre des conseillers, Naam Miyara, lui souhaitant plein succès dans ses nobles missions, tout en louant le climat positif dans lequel se sont déroulées les dernières échéances électorales aux niveaux national, régional et local.

À cette occasion, les deux parties ont réaffirmé la profondeur et la qualité des relations bilatérales dans les domaines politique, économique, social, culturel et religieux, grâce à la haute sollicitude des deux Souverains.

De son côté, M. Miyara a remercié le Royaume d’Arabie Saoudite pour son soutien permanent à la position marocaine pour le parachèvement de son intégrité territoriale et à l’initiative d’autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine.

Il a à son tour réitéré la pleine solidarité du Maroc et son soutien constant au Royaume d’Arabie Saoudite frère pour la défense de sa stabilité, sa souveraineté et la sécurité de ses citoyens et résidents.

M. Miyara a, en outre, insisté sur l’importance de développer la coopération économique, de soutenir les investissements et de faciliter le rapprochement entre les hommes d’affaires dans les deux pays au service du développement, soulignant le rôle que peut jouer la Chambre des conseillers à cet effet.

