Laâyoune | Focus sur le rôle des médias pour la réussite du Mondial 2030

Le rôle des médias pour la réussite du Mondial 2030, a été au centre de la 2éme édition du “Forum de l’information en Moyen-Orient et en Afrique du Nord”, qui a débuté samedi à Laâyoune.

Initiée par le Club du Sahara pour les médias et la communication, cette rencontre de trois jours, a pour objectif de mettre en exergue le rôle du partenariat entre l’information et le sport pour faire réussir la Coupe du monde de football 2030.

Ce forum vise aussi à faciliter le réseautage entre les instances des journalistes marocains et de leurs collègues issus notamment d’Afrique, du Moyen-Orient, de l’Europe, des pays d’Amérique latine et de la Turquie.

S’exprimant à cette occasion, le président du Club du Sahara pour les médias et la communication, Abdellah Jeddad a souligné que ce forum constitue une occasion idoine pour mettre en valeur le rôle des médias dans l’organisation conjointe de la Coupe du monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal, notant qu’il vise également à établir des ponts de communication entre les professionnels des médias sur diverses questions.

Cette manifestation représente aussi une opportunité pour mettre l’accent sur les aspects de développement au chef-lieu des provinces du Sud à tous les niveaux, a-t-il poursuivi, mettant l’accent sur la qualité les infrastructures sportives à Laâyoune.

Les participants à cette rencontre ont souligné que l’organisation de la Coupe du monde au Maroc va insuffler une nouvelle dynamique de développement socio-économique dans le pays, faisant observer que le Maroc montre sa grande capacité de réussir l’organisation d’événements.

Ils ont aussi noté que l’organisation de la Coupe du Monde 2030 au Maroc va permettre d’accélérer davantage le processus de développement que connaît le Royaume, notamment en termes d’infrastructures sportives, routières, ferroviaires et hôtelières.

Initié avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication (Département de la Communication), la wilaya de la région et la Fondation Phosboucraa, ce forum est marqué par l’organisation d’une série de conférences, et de rencontres entre les professionnels des médias, ainsi que des visites aux différentes infrastructures sportives.

LR/MAP