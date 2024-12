Laâyoune | Bourita reçoit le Ministre Zambien des AE, porteur d’un message écrit à SM le Roi

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a reçu, vendredi à Laâyoune, le ministre zambien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mulambo Haimbe, porteur d’un message écrit à Sa Majesté le Roi Mohammed VI du président de la République de Zambie, M. Hakainde Hichilema.

Lors d’un point de presse à l’issue de ses entretiens avec M. Bourita, M. Kakubo a indiqué qu’il est « porteur d’un message du Président de la République de Zambie, Hakainde Hichilema, à la Très Haute Attention de SM le Roi ». M. Kakubo a aussi souligné qu’il avait convenu avec son homologue marocain de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines.

Le ministre zambien s’est également félicité de la qualité des relations politiques et diplomatiques entre les deux pays, rappelant que la Zambie fait partie des pays d’Afrique australe disposant d’un consulat général dans les provinces du Sud du Royaume.

« Il s’agit d’une indication claire du soutien de la Zambie » à la marocanité du Sahara, a-t-il soutenu.

De son côté, M. Bourita a relevé que le message adressé au Souverain par le président zambien « souligne la solidité des relations bilatérales et la volonté de les renforcer davantage ».

La relation entre Rabat et Lusaka est basée « sur le respect mutuel, la solidarité et l’amitié sincère », a ajouté le ministre, notant que les deux pays œuvrent ensemble, sous les Hautes directives de SM le Roi et du président Hichilema, à établir un partenariat économique renforcé.

LR/MAP