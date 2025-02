La visite du président du Sénat français à Laâyoune, un tournant majeur dans les relations maroco-françaises

Partager Facebook

La visite du président du Sénat français, Gérard Larcher, à Laâyoune constitue un tournant majeur dans les relations maroco-françaises, a affirmé le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid.

Lors d’une rencontre à l’occasion de l’arrivée, lundi soir, de M. Larcher et de l’importante délégation l’accompagnant dans la plus grande ville du Sahara marocain, M. Ould Errachid a exprimé sa grande fierté de cette visite aux significations profondes, ajoutant qu’elle constitue non seulement une étape pour valoriser les acquis et réalisations engrangés, mais aussi un événement historique majeur et un moment exceptionnel, qui marque un tournant majeur dans les relations bilatérales.

Cette visite reflète également “notre volonté commune et résolue de contribuer concrètement à l’écriture de pages glorieuses dans le nouveau chapitre ouvert par les Chefs d’Etat des deux pays”, à l’occasion de la visite d’État effectuée au Maroc par le Président français, Emmanuel Macron, à l’invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a-t-il poursuivi.

M. Ould Errachid a également relevé que le partenariat historique entre les deux pays constitue un modèle unique, saluant le rôle de la France, membre permanent du Conseil de sécurité, qui a de nouveau fait preuve de sa sagesse politique et de sa vision stratégique, en se plaçant à l’avant-garde des nations ayant reconnu que le présent et l’avenir du Sahara ne sauraient être envisagés que dans le cadre de la souveraineté marocaine.

À cet égard, il a souligné que le soutien de la France à l’intégrité territoriale du Maroc “est une position constante et un engagement ferme”, reflétant l’ampleur croissante du soutien international à l’initiative marocaine d’autonomie sous souveraineté marocaine, qui a été largement saluée par l’ONU et demeure la seule solution acceptable et juste pour mettre un terme à ce conflit artificiel.

Par ailleurs, le président de la Chambre des conseillers a indiqué que la visite de M. Larcher dans le Royaume témoigne d’une conviction partagée quant à l’importance de la coopération parlementaire dans le renforcement des relations bilatérales et l’élargissement des domaines de partenariat, saluant les réalisations et les acquis significatifs accomplis par les deux pays.

A cet égard, il a souligné que les relations entre les institutions législatives des deux pays resteront un espace dynamique propice aux initiatives ambitieuses et une plateforme idoine pour l’élaboration de visions innovantes, ajoutant que la Chambre des conseillers s’engage à mobiliser tous les mécanismes de coopération disponibles et à participer pleinement aux diverses initiatives conjointes visant à renforcer et approfondir les liens privilégiés entre les deux institutions, contribuant ainsi à la consolidation du partenariat d’exception renforcé scellé entre les deux pays.

Le président du Sénat français effectue une visite officielle au Royaume à la tête d’une importante délégation comprenant le président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, au Sénat, Cédric Perrin, le président du groupe d’amitié France-Maroc, Christian Cambon, le Président du groupe politique Union centriste (UC), Hervé Marseille, et la vice-présidente du groupe d’amitié France-Maroc, Corinne Féret.

