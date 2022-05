La RDC réaffirme son soutien au Plan d’autonomie dans le cadre de l’intégrité territoriale du Royaume

Partager Facebook

Le Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République Démocratique du Congo, M. Christophe Lutundula Apala Pen’Apala, a réaffirmé, jeudi à Marrakech, le soutien de la RDC au Plan d’autonomie au Sahara dans le cadre de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc.

Dans un communiqué conjoint publié à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, M. Nasser Bourita, en marge de la Réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech, M. Lutundula Apala Pen’Apala a réaffirmé le soutien que la RDC apporte au Plan d’autonomie au Sahara dans le cadre de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc, raison pour laquelle elle a nommé un Consul Général à Dakhla, et appelle tous les États épris de paix et de justice à l’encourager.

Dans le même sens, il a réitéré l’appui de la RDC à la recherche d’une solution durable en préservant l’intégrité territoriale, l’unité et la souveraineté du Royaume du Maroc, sous l’égide exclusive de l’Organisation des Nations Unies et dans le respect de la décision 693 du Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union Africaine de juillet 2018 reconnaissant une telle exclusivité à l’ONU en vue de régler ce conflit régional autour du Sahara.

Par la même occasion, il a loué la contribution du Royaume aux efforts déployés aussi bien par les autorités congolaises que par la Communauté internationale pour la promotion de la paix, de la démocratie, la sécurité et le développement de la RDC.

Pour sa part, M. Bourita, s’exprimant au nom du Royaume du Maroc, a rendu un hommage aux initiatives et actions entreprises par son Excellence le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, durant son mandat à la tête de l’Union Africaine (UA) afin de consolider la sécurité, l’indépendance, l’intégrité territoriale et l’unité de tous les États africains et de l’ensemble du continent.

Il a également salué la contribution de la RDC aux efforts de la communauté internationale pour la promotion de la paix et de la stabilité régionale, ainsi que la confiance dont elle jouit en tant qu’acteur engagé en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme et les groupes armés dans la sous-région.

M. Bourita a loué les efforts de Son Excellence le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo visant l’instauration de la paix et de la sécurité dans l’Est de la RDC, se félicitant de son adhésion à la Communauté des Etats d’Afrique de l’Est (EAC).

Le Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger a exprimé le soutien total du Royaume du Maroc au processus de Nairobi sous l’impulsion du Président Uhuru Kenyatta du Kenya, Président en exercice de la Communauté de l’Afrique de l’Est en vue de neutraliser les forces négatives qui créent l’insécurité à l’Est de la République Démocratique du Congo et dans la Sous-région des Grands Lac et d’y restaurer la paix.

Il a lancé un appel à l’UA et à l’ONU pour accompagner les efforts des leaders de la Communauté de l’Afrique de l’Est notamment en s’impliquant activement dans la mise en œuvre rapide du plan de paix élaboré par les Chefs d’État du Burundi, du Kenya, de l’Ouganda et de la RDC.

Les deux ministres ont aussi souligné l’importance de renforcer la communication et la coordination dans les différentes plateformes multilatérales (UA,ONU,etc.), afin de rendre plus homogènes les actions diplomatiques entreprises au niveau de ces instances avec les positions officielles adoptées par les deux pays sur les différentes questions d’intérêt commun.

Dans le même esprit, les deux parties se sont engagées à appuyer, de manière concertée et mutuelle, les candidatures marocaines et congolaises au niveau des organisations régionales et internationales.

A cet égard, M. Bourita a remercié son homologue congolais pour l’appui apporté par la RDC à l’élection du Royaume du Maroc en tant que membre du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine pour la période 2022-2025 et marqué sa disposition à soutenir la candidature de la RDC pour le poste de membre non permanent au Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies, pour la période 2026-2027.

Sur un autre volet, les deux ministres ont souligné l’intérêt porté par les Chefs d’Etat au développement des relations de coopération et de partenariat économique entre les deux pays frères.

M. Bourita a réitéré l’engagement du Royaume à accompagner la RDC, dans ses efforts de développement, notamment dans les domaines à fort impact socio-économique en RDC, tel que l’agriculture, la santé, l’eau, l’électricité et les énergies renouvelables.

Dans cet esprit, les deux ministres ont convenu de tenir des comités mixtes sectoriels pour la mise en œuvre de projets et de plans d’action concrets dans les secteurs ciblés.

De même et tout en se félicitant de la mise en place en février 2020 d’une Chambre de Commerce et d’Industrie Maroc/RDC (CCIMC), les deux parties ont convenu de la programmation en 2022 des travaux de la 6ème Grande Commission Mixte de Coopération maroco-congolaise ainsi que du Forum économique Maroc/RDC, en vue de promouvoir davantage les échanges commerciaux et économiques entre les deux pays et mettre à profit la présence consulaire congolaise à Dakhla, qui est appelée à devenir un pôle d’excellence en matière d’intégration économique régionale.

