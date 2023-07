La médaille présidentielle octroyée à M. Azoulay, une reconnaissance du rôle historique des Souverains marocains (Dwight Bush)

Partager Facebook

La médaille d’honneur présidentielle octroyée par le Président de l’Etat d’Israël, M. Isaac Herzog, au Conseiller de SM le Roi, M. André Azoulay, est une reconnaissance du rôle historique des Souverains marocains en faveur de la protection de la communauté juive et de la préservation de la culture, de l’histoire et du patrimoine judéo-marocain, a déclaré l’ancien ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, Dwight Bush.

“Je n’oublierais jamais que feu SM Mohammed V a refusé de livrer les Juifs marocains au régime de Vichy durant la Seconde Guerre mondiale, en déclarant que les Juifs sont des citoyens marocains qui bénéficient des mêmes droits égaux et irréfragables que leurs frères musulmans”, a indiqué M. Bush dans une déclaration à la MAP.

Feu SM Hassan II a poursuivi et consolidé cet engagement grâce à un leadership audacieux sur la scène internationale en faveur de la promotion de la paix et du dialogue inter-religieux et aussi à travers son rôle clé dans le processus de paix au Moyen-Orient, a poursuivi l’ancien diplomate US, ajoutant que depuis Son intronisation, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a oeuvré sans relâche pour conférer un nouvel élan à l’engagement de Son père et de Son grand père.

“SM le Roi Mohammed VI joue un rôle essentiel et important en aidant à la fois dans la région MENA et ailleurs dans le monde à faire comprendre la valeur et le pouvoir de travailler ensemble pour obtenir des résultats et avancer vers la paix”, a indiqué M. Bush.

Et d’ajouter que M. Azoulay, “un homme infatiguable et persévérant” au service du dialogue et la tolérance, accomplit sa mission “sous le leadership et avec le soutien” de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

“M. Azoulay mène son action inspirée par l’histoire extraordinaire du Maroc, un pays où toutes les confessions sont les bienvenues”, a-t-il relevé.

Tout en indiquant que cette distinction est “amplement méritée” par M. Azoulay, “un homme qui reconnaît l’importance de rassembler les gens pour aboutir à des résultats positifs”, l’ancien ambassadeur des Etats-Unis à Rabat a tenu aussi à “féliciter les Israéliens d’avoir reconnu cette importante personnalité juive d’origine marocaine”.

Le Président de l’Etat d’Israël, M. Isaac Herzog, avait octroyé, dimanche, la médaille d’honneur présidentielle au Conseiller de SM le Roi, M. André Azoulay, connu pour son engagement historique pour la paix entre Israéliens et Palestiniens, et pour une solution à deux États pour lesquels les mots de souveraineté, de dignité et de justice se conjugueraient de la même façon et avec les mêmes exigences pour les deux peuples.

Parmi les anciens récipiendaires de la médaille d’honneur présidentielle israélienne figurent notamment les Présidents américains Joe Biden, Bill Clinton et Barack Obama, ainsi que d’éminentes autres personnalités telles que Henry Kissinger et Elie Wiesel, Prix Nobel de la Paix.

