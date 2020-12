La décision américaine, une récompense de dizaines d’années de lutte légitime des Marocains en faveur de l’intégrité territoriale

Share Facebook

La reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Royaume sur le Sahara est une décision historique qui vient récompenser plus de 45 ans de lutte légitime des Marocains en faveur de l’intégrité territoriale de leur pays, a indiqué l’ambassadeur du Maroc en Colombie et en Équateur, Farida Loudaya.

Dans une interview accordée au quotidien colombien Primicia Diario, Mme Loudaya a affirmé que la décision américaine, fruit d’intenses consultations permanentes entre SM le Roi et le président Donald Trump, constitue une avancée considérable et un tournant majeur sur la voie d’une solution à ce différend régional, dans le cadre de la souveraineté du Royaume.

La position des États-Unis, qui est le résultat d’une diplomatie “pragmatique, offensive et réussie”, est d’autant plus importante qu’elle émane d’une puissance mondiale, un acteur de premier plan sur la scène internationale et un membre influent du Conseil de sécurité des Nations unies, a-t-elle fait observer.

La diplomate marocaine a également souligné les autres aspects de la décision américaine qui consistent en le soutien sans équivoque au plan d’autonomie présenté par le Maroc comme unique base d’une solution juste et durable au différend artificiel autour du Sahara marocain, mais aussi en l’ouverture d’un consulat général des États-Unis à Dakhla et en l’engagement à promouvoir des investissements dans la région du Sahara marocain profitant notamment aux populations locales.

Concernant la réactivation des mécanismes des relations avec Israël, Mme Loudaya a mis en avant la tradition millénaire de coexistence pacifique et de tolérance dans le Royaume, qui a toujours joué un rôle important dans le rapprochement des peuples de la région et la promotion de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient.

“D’autre part, il est important de noter que la diaspora juive marocaine est la plus importante de tout le monde arabe, car il y a près d’un million de juifs d’origine marocaine établis en Israël et qui entretiennent toujours des liens étroits avec le Maroc”, a-t-elle insisté.

L’ambassadeur du Maroc en Colombie et en Equateur a par ailleurs relevé l’importance de la cause palestinienne pour le Royaume qui a toujours défendu les droits légitimes du peuple palestinien, assurant de l’engagement du Maroc à défendre inlassablement cette cause et la solution de deux Etats.

