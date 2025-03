La convention d’investissement avec le groupe chinois Sunrise permettra la création de 8.500 postes d’emploi

Partager Facebook

Les projets qui découleront de la convention d’investissement, signée jeudi à Rabat, avec le groupe chinois Sunrise, leader mondial dans le secteur du textile, permettra la création de 8.500 postes d’emploi directs et indirects à Fès et à Skhirat, a souligné le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

S’exprimant à cette occasion, M. Akhannouch a affirmé dans une déclaration à la presse que grâce à la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et Son Excellence Xi Jinping, Président de la République Populaire de Chine, les relations stratégiques entre le Maroc et la Chine, sont excellentes et se concrétisent aujourd’hui par cet investissement très important.

Cette convention d’un montant de 2,3 milliards de dirhams, va générer plusieurs investissements dans les secteurs du textile, du fil, du tissu et des produits de confection à travers l’implantation de deux unités industrielles à Skhirat et à Fès, a-t-il expliqué, notant que ces projets confirment l’attractivité de la destination du Maroc pour les investissements.

M. Akhannouch a également relevé que l’investissement du groupe chinois aura un impact positif sur le développement des produits disponibles au Maroc, notamment l’industrie du fil et du tissu, faisant observer que ce nouveau complexe contribuera aussi au renforcement et au développement du textile dans le Royaume.

A noter que le Chef du gouvernement avait rencontré, en septembre à Shanghai, Lei Xu, président du groupe Sunrise, qui dispose d’implantations dans plusieurs pays d’Asie.

Lors de cette réunion, M. Akhannouch a fait part du soutien de l’Etat à la réalisation de ce projet stratégique d’investissement du groupe Sunrise dans plusieurs régions du Royaume, à travers le lancement de complexes industriels de projets intégrant l’ensemble des composantes de la filière.

