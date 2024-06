la-bourse-de-casablanca-ouvre-en-rebond

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Bourse de Casablanca évoluait en hausse, mercredi matin, son principal indice, le MASI, prenant 0,14% à 13.204,72 points (pts).

Quelques minutes après l’ouverture, le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, progressaient respectivement de 0,12% à 1.066,35 pts, et 0,2% à 959,12 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, prenait, lui, 0,37% à 1.216,24 pts.

Aux valeurs, Jet Contractors (+5,36% à 590 DH), Miniere Touissit (+2,96% à 1.390 DH), Stroc Industrie (+2,79 à 33,92 DH), Résidences Dar Saada (+1,87% à 78,95 DH) et Sodep-Marsa Maroc (+1,16% à 296,5 DH) enregistraient les plus fortes hausses.

En revanche, les plus fortes baisses étaient accusées par CFG Bank (-2,33% à 155,3 DH), Taqa Morocco (-0,53% à 1.313 DH), Douja Prom Addoha (-0,37% à 29,79 DH), AtlantaSanad (-0,37% à 136 DH) et Disty Technologies (-0,2% à 246 DH).

Mardi, le MASI a clôturé sur une hausse de 0,21%.

LR/MAP