Instagram lance “Live Rooms” | Jusqu’à 4 utilisateurs en direct

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Instagram a dévoilé ce lundi sa nouvelle fonctionnalité “Live Rooms”, qui permet à 4 personnes de se filmer et d’échanger en direct.

Jusqu’à présent, l’outil “live” d’Instagram se limitait à deux personnes. Désormais, grâce aux “Live Rooms”, le réseau social veut inciter ses utilisateurs et créateurs à lancer des talk-shows ou podcasts et attirer ainsi un public plus large.

“Nous espérons ouvrir la porte à plus d’opportunités créatives, comme de créer un talk-show, jouer de la musique, créer des œuvres avec d’autres artistes, animer des séances de questions-réponses plus vivantes ou des tutoriels pour vos abonnés”, a indiqué Instagram dans un communiqué.

Avec la pandémie, le recours au direct a pris son envol et de nombreuses plateformes ont créé ou développé leurs options de live et de visioconférence pour répondre aux besoins de leurs utilisateurs et en séduire de nouveaux.

Cet engouement pour le “live” a contribué au succès de Clubhouse, une application lancée confidentiellement au printemps dernier, où les participants diffusent leurs conversations en direct, sans image.

À travers les “Live Rooms”, Facebook, la maison mère d’Instagram, veut clairement contrer et concurrencer le phénomène Clubhouse.

LR/MAP