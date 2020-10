Innovation Week IWA 2020 | Le Maroc toujours en pôle position

Partager Facebook

Le Maroc est toujours classé en première place sur les cinq premières semaines de l’Innovation Week IWA, avec 54 distinctions et 105 certifications, indique samedi Association marocaine OFEED, organisatrice de l’événement.

Dans un communiqué l’Association précise dans la catégorie des “distinctions” le Maroc (54) devance le Brésil (39) et le Liban (38), alors que dans la catégorie des “certificats de Masters of Innovation”, il surclasse le Liban (101), et l’Iran (27) avec 105 certifications.

Dévoilant les résultats de la 5è semaine de l’Innovation Week, l’association que préside l’inventeur Majid El Bouazzaoui relève que le Brésil, qui participe massivement à cet événement grâce à l’association ABIPIR, a pu réaliser un “grand” exploit à la compétition des inventions bien qu’il s’agit de sa première participation à l’événement, selon la même source.

Ainsi, les participants brésiliens ont remporté 39 distinctions (prix des “réalisations internationales remarquables”, Grand prix, semi-grand Or, Argent et Bronze) et 34 certifications de “Masters of Innovation” ont été délivrées, dont 15 certifications pour le Maroc et 19 certifications pour le Brésil.

La même source ajoute que depuis le début de cet événement en ligne et durant les premières semaines, 13 pays ont été honorés (Maroc, Brésil, Liban, Autriche, Suisse, Sri Lanka, Inde, USA, Espagne, Bosnie-Herzégovine, Sénégal et le Bénin) avec un total de 179 distinctions (Prix des “réalisations internationales remarquables”, Prix de la “contribution spéciale”, Grand Prix, Semi Grand Prix, Or, Argent et Bronze.

Cet événement est organisé par l’association OFEED sous le patronage de la Fédération internationale des associations d’inventeurs (IFIA) et avec les principaux partenaires: la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Oxford Business Group, partenaire de recherche et le magazine “The Patent”, partenaire média international, rappelle le communiqué.

LR