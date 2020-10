Huawei dévoile son Mate 40 Pro

Partager Facebook

Huawei Consumer Business Group (BG) a renforcé sa gamme de produits avec le lancement, le 22 octobre, de la série avancée Huawei Mate 40, les derniers smartphones phares révolutionnaires qui permettent aux utilisateurs de faire un bond en avant.

Présentant le summum de la technologie Huawei, la nouvelle série renforce le dévouement de la marque à l’innovation et sa détermination sans faille à créer le meilleur Mate de tous les temps, indique Huawei dans un communiqué.

La série Huawei Mate 40 a l’ADN de la série Mate en son cœur, précise la même source qui note qu’au cours des huit dernières années, il y a eu 10 générations exceptionnelles d’appareils de la série Mate et les derniers smartphones phares amènent Mate à de nouveaux sommets avec la meilleure technologie de l’industrie.

Des performances puissantes aux interactions utilisateur uniques, tout sur la série Huawei Mate 40 a été peaufiné pour offrir l’expérience de smartphone la plus excitante possible. En effet, Huawei Mate 40 Pro et Huawei Mate 40 Pro + intègrent le premier SoC 5G 5 nanomètres au monde, le système de caméra Cine Ultra Vision et l’emblématique Space Ring Design, ainsi qu’une expérience numérique plus intelligente et plus attentive.

A cette occasion, le directeur exécutif et PDG de Huawei Consumer Business groupe, Richard Yu, a indiqué que « chaque année, la série Huawei Mate rassemble la technologie la plus excitante dans un ensemble étonnant. C’est ce qui définit l’ADN de la série Mate et tout cela est rendu possible par notre dévouement à l’innovation ».

Et d’ajouter qu’ »en ces temps sans précédent, nous restons déterminés à créer un avenir meilleur, avec une technologie innovante, qui a un impact positif et significatif sur la vie des consommateurs et nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires pour offrir l’expérience Seamless AI Life aux consommateurs du monde entier ».

Mariant un design emblématique à une technologie innovante, Huawei Mate 40 Pro et Huawei Mate 40 Pro + sont inspirés par le principe de conception selon lequel la forme manifeste la fonction, ajoute la même source qui souligne que la conception sans compromis du Huawei 88° Horizon Display crée une expérience visuelle immersive dans un boîtier compact, la courbe soyeuse signifie que les appareils sont confortables à tenir, et les combinés offrent une résistance à la poussière et à l’eau IP 68, un choix de contrôles de volume virtuels et physiques et des algorithmes améliorés de prévention des fautes de contact.

Objets de toute beauté, les appareils Huawei Mate 40 Pro et Huawei Mate 40 Pro + comportent une petite découpe de caméra frontale, qui regorge de technologies, avec 3D Face Unlock, une caméra Selfie Ultra Vision et un contrôle gestuel intelligent.

Alimentant le meilleur Mate de tous les temps, la série Kirin 9000 est entièrement équipée pour la 5G, capable de gérer facilement des calculs intensifs et des opérations multitâches. Intégré dans Huawei Mate 40 Pro et Huawei Mate 40 Pro +, le Kirin 9000 est le SoC 5nm 5G le plus sophistiqué disponible, offrant des performances et une efficacité énergétique considérablement améliorées par rapport à son prédécesseur.

Pour la toute première fois, poursuit le communiqué, le SoC 5G phare compte plus de 15,3 milliards de transistors, ce qui en fait le SoC 5G le plus dense et le plus complet à ce jour. Le puissant processeur présente une architecture d’efficacité énergétique à trois niveaux avec des cœurs fonctionnant à des fréquences d’horloge allant jusqu’à 3,13 GHz. Un GPU Mali-G78 à 24 cœurs, ainsi qu’un NPU innovant avec deux gros cœurs et un minuscule cœur, sont également intégrés au SoC, portant l’IA embarquée à un nouveau niveau.

Par ailleurs, le GPU Mali-G78 à 24 cœurs des Huawei Mate 40 Pro et Huawei Mate 40 Pro + est considéré comme le GPU le plus puissant jamais vu sur un appareil Huawei, qui offre des performances graphiques avancées et est complété par une expérience audiovisuelle incroyable pour des jeux immersifs, fait observer Huawei qui note que l’écran 90 Hz fonctionne avec une fréquence d’échantillonnage tactile de 240 Hz pour une plus grande réactivité et fournit désormais un retour haptique pour correspondre à l’expérience visuelle. Cette configuration de divertissement est complétée par deux haut-parleurs stéréo pour créer des expériences avec une stéréo super basse.

La série Huawei Mate 40 est également équipée de la technologie de batterie nécessaire pour répondre aux exigences de la 5G, prenant en charge l’itération la plus rapide de Huawei SuperCharge.

S’agissant du système de caméra, poursuit la source, il a été co-conçu avec Leica pour fournir la meilleure solution de caméra possible et voit des mises à niveau révolutionnaires de l’objectif ultra grand angle, de la puissante caméra principale haute définition, de l’impressionnant téléobjectif et plus encore. Avec les caméras Dual Cine et les caméras Dual Ultra Wide sur Huawei Mate 40 Pro et Huawei Mate 40 Pro +, les utilisateurs peuvent capturer des vidéos et des images grand angle incroyables à partir des caméras avant et arrière.

En matière de vidéographie cinématographique, le Huawei Mate 40 Pro et le Huawei Mate 40 Pro + sont inégalés. En effet, les caméras Dual Cine disposent d’un capteur de rapport de prise de vue 3: 2 de style cinéma, capturer des images de haute qualité est donc plus facile que jamais avec Steady Shot, tandis que la vidéo XD Fusion HDR garantit une exposition équilibrée, même lorsque les utilisateurs capturent avec un contraste d’éclairage extrême. D’autres évolutions incluent Tracking Shot, tandis que Story Creator permet de véritables effets cinématiques, en l’occurrence, de la musique de fond, des filtres et des effets peuvent également être ajoutés facilement. Sans négliger l’audio, la série Huawei Mate 40 comprend la mise au point audio, le zoom audio et deux haut-parleurs stéréo.

Des algorithmes de correction de la distorsion et des performances en basse lumière, permettant aux utilisateurs de capturer de magnifiques paysages vastes, tandis que l’appareil photo grand angle Super Sensing fournit de véritables photos haute définition sans parler de la qualité d’image qui a été encore améliorée avec la mise au point automatique Full Pixel Octa PD et la correction améliorée de la distorsion qui cible le visage, le corps et les membres, ce qui rend l’objectif ultra grand angle utile dans plus de scénarios que jamais.

Huawei Mate 40 Pro, dispose également d’un téléobjectif périscope pour prendre en charge le zoom hybride 10x et le zoom numérique 50x, et Huawei Mate 40 Pro + va plus loin avec la caméra Selfie Ultra Vision de la série Huawei Mate 40 qui élève les selfies et les vidéos vers de nouveaux sommets avec la prise en charge de la capture 4K et la possibilité de filmer dans l’un des trois champs de vision disponibles, allant de près et personnel à ultra-large. Selfie au ralenti ajoute encore plus de polyvalence à la caméra frontale en permettant aux utilisateurs d’ajouter une touche dramatique lors de la documentation de leurs actions rapides.

Huawei Mate 40 Pro et Huawei Mate 40 Pro + sont sur le point de révolutionner la façon dont les consommateurs intègrent les smartphones dans leur vie avec de nouvelles fonctionnalités centrées sur l’utilisateur, notamment le contrôle gestuel intelligent, qui permet un contrôle mains libres total de votre appareil. « Passez simplement votre main sur l’appareil pour le réveiller ou naviguez sur votre téléphone en balayant vers la gauche, la droite, le haut et le bas. Il y a aussi un geste de presse aérienne pour répondre aux appels », ajoute le communiqué.

Un appareil qui est toujours là pour vous, les tout nouveaux Eyes on Display dynamiques sur Huawei Mate 40 Pro et Huawei Mate 40 Pro + peuvent être activés en un coup d’œil, avec des écrans interactifs entièrement personnalisables hébergeant toutes les informations dont vous avez besoin depuis votre téléphone. La sonnerie des appels entrants peut être réduite en établissant un contact visuel avec votre téléphone.

L’amélioration de la fonctionnalité MeeTime est une passerelle vers une vie mieux connectée et plus intelligente. Associée à la puissance de l’écosystème 1 + 8 + N de Huawei, la collaboration multi-écrans offre aux utilisateurs un moyen intuitif d’utiliser plusieurs appareils à la fois, exécutant plusieurs applications simultanément, combinant smartphones et PC pour offrir des expériences uniques.

En matière de confidentialité et de sécurité, le système d’exploitation EMUI 11 a toujours présenté des solutions de sécurité complètes pour protéger les utilisateurs d’appareils Huawei. Le système d’exploitation « Trusted Execution Environment » est certifié « CC EAL5 + », qui est le niveau de certification le plus élevé pour le micro-noyau de sécurité commercialisé. EMUI 11 est également livré avec de nouvelles fonctionnalités de confidentialité. Lors du transfert d’images, les utilisateurs peuvent facilement purger les données personnelles sensibles telles que l’emplacement, l’heure et les détails de l’appareil du fichier avant qu’il ne soit envoyé.

Lors du lancement, Huawei a également dévoilé de nouvelles applications disponibles pour les utilisateurs mondiaux de Huawei, notamment Petal Search, un moteur de recherche prenant en charge plusieurs types de recherches; Petal Maps, une application cartographique qui utilise la fonction de contrôle gestuel du Huawei Mate 40 Series et Huawei Docs, un service de document Word unifié. Ces applications se réunissent pour ouvrir la voie à une meilleure vie numérique pour les 700 millions d’utilisateurs d’appareils Huawei dans le monde.

La série Huawei Mate 40 est en outre, équipée des services mobiles innovants de Huawei (HMS), offrant aux utilisateurs une expérience de smartphone plus intelligente, plus riche, plus pratique et plus sécurisée, relève Huawei qui précise que les prix et la disponibilité de la série Huawei Mate 40 au Maroc seront annoncés ultérieurement.

LR/MAP