Forum de coopération Russie-Monde Arabe à Marrakech | Bourita s’entretient avec plusieurs de ses homologues arabes

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu, mercredi à Marrakech, une série d’entretiens bilatéraux avec plusieurs ministres arabes des Affaires étrangères, au terme de la 6ème édition du Forum de coopération Russie-Monde Arabe.

M. Bourita s’est ainsi entretenu des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans des domaines d’intérêt commun avec le chargé de gestion des affaires au ministère libyen des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Taher Salem Al Baour, le ministre mauritanien des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Marzouk, et le ministre libanais des Affaires étrangères, Abdullah Bou Habib.

Ces réunions bilatérales ont porté sur les moyens d’intensifier la coopération dans les domaines commercial, économique et culturel, tout en passant en revue la voie de coordination fructueuse entre le Maroc et les pays arabes sur diverses questions régionales et les moyens de hisser les relations arabo-arabes aux niveaux escomptés dans l’intérêt des peuples de la région.

Il s’agit aussi d’une occasion de passer en revue les derniers développements régionaux et les positions du Royaume du Maroc en faveur de l’action arabe commune et de la coordination entre les pays arabes dans les domaines portant sur les crises régionales, notamment la cause palestinienne.

Ces réunions bilatérales ont été tenues au terme des travaux de la 6ème édition du Forum de coopération Russie-Monde arabe, une réunion de nature régionale, qui s’est tenue au niveau des ministres des Affaires étrangères conformément au mémorandum signé par la Ligue Arabe et la Russie en 2009.

L’importance de ce Forum s’est renforcée au cours des dernières années en tant que plateforme d’échange de vues et de coordination des positions au sujet de différentes questions sur les plans régional et international, en prenant en considération les intérêts et les priorités communes des parties arabe et russe dans les domaines politique, économique et commercial.

LR/MAP