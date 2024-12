Fernando Gomes | Le dossier Maroc-Portugal-Espagne, « une offre historique qui servira les intérêts du football mondial »

Partager Facebook

Le dossier de candidature conjointe du Maroc, du Portugal et de l’Espagne pour l’organisation de la Coupe du monde 2030 est une offre historique qui servira les intérêts du football mondial, a indiqué le président de la Fédération portugaise de football (FPF), Fernando Gomes.

“La confirmation du choix porté sur notre candidature pour la Coupe du Monde 2030 est une décision qui honore notre histoire, reconnaît notre capacité organisationnelle et récompense le courage d’une candidature transcontinentale et multiculturelle”, a-t-déclaré lors du Congrès de la Fédération internationale de Football Association (FIFA), réuni mercredi en session extraordinaire par visioconférence.

“Nous sommes arrivés à la phase finale de cette candidature commune, le Maroc, le Portugal et l’Espagne ont présenté une candidature multiculturelle, multilingue et multi-géographique. Cette candidature est historique, nous ne parlons pas seulement de l’aspect matériel, mais aussi des principes que nous voulons établir et consacrer en tant qu’héritage pour l’avenir”, a poursuivi M. Gomes.

“Il n’y a pas de meilleure occasion que la coupe du monde pour promouvoir la diversité, l’intégration, les droits de l’homme comme fondement et pilier de la compétition et la durabilité comme objectif déclaré”, a-t-il poursuivi, “Nous voulons atteindre de nouveaux niveaux dans le domaine de l’environnement. En combinant tous ces aspects, nous allons promouvoir et prendre soin du sport le plus mondialisé de la planète ! Célébrons l’histoire du tournoi, tout en prenant soin de son avenir et de sa modernisation”, relevé M. Gomes.

Le responsable portugais a ajouté que cette sélection représente “un moment historique qui permettra au Portugal de rejoindre le groupe restreint de pays qui peuvent être fiers d’avoir organisé la Coupe du Monde de la FIFA”, exprimant sa fierté pour cette sélection, qui reflète le sérieux et la responsabilité des trois pays pour relever ce genre de défi.

Mercredi, le Maroc, le Portugal et l’Espagne ont été officiellement désignés par le Congrès de la FIFA comme pays hôtes de la Coupe du Monde FIFA 2030.

Au cours de la session, présidée par le président de la FIFA, Gianni Infantino, depuis Zurich, les membres du Congrès ont également validé l’attribution des trois matchs du centenaire en 2030 à l’Uruguay, à l’Argentine et au Paraguay, tandis que le Royaume d’Arabie Saoudite a été confirmé comme pays hôte du Mondial 2034.

LR/MAP