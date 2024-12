Le président de la CAF salue la désignation du Maroc pays hôte du Mondial 2030, comme une “source de grande fierté“ pour le football africain

Partager Facebook

La désignation officielle du Maroc comme pays hôte de la Coupe du Monde 2030, aux côtés de l’Espagne et du Portugal, lors du Congrès extraordinaire de la FIFA tenu mercredi par visioconférence, est “une source de grande fierté pour le football africain”, a indiqué le Président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Patrice Motsepe.

“Cette journée est une source de grande fierté pour le football africain, car le Maroc devient le deuxième pays africain de l’histoire de la FIFA à accueillir la Coupe du Monde”, a souligné M. Motsepe, cité dans un communiqué de la Confédération africaine de football.

“La CAF se réjouit de cet événement historique et félicite le Maroc ainsi que ses partenaires, le Portugal et l’Espagne”, a-t-il ajouté.

“Nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, au gouvernement et au peuple marocains pour avoir lancé et soutenu la candidature du Maroc pour la Coupe du Monde 2030”, a poursuivi M. Motsepe.

Le président de la CAF s’est dit “particulièrement fier” du rôle “déterminant” et du leadership “exemplaire” du président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, adressant également ses remerciements aux 54 associations membres de la CAF pour “leur solidarité et leur soutien indéfectible envers la candidature du Maroc”.

Selon M. Motsepe, “l’alliance entre le Maroc, le Portugal et l’Espagne constitue un pont symbolique entre l’Afrique et l’Europe à travers le football, et inspire tous les acteurs du monde du football à œuvrer ensemble pour faire du monde un endroit meilleur”.

