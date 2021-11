États-Unis | La Fed alerte sur les risques d’Omicron pour l’inflation et la reprise

Le président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, a estimé que la variante Omicron du Covid-19 et une récente recrudescence des cas de coronavirus constituent un risque pour l’économie américaine et pour les perspectives d’inflation déjà incertaines.

« L’augmentation récente des cas de Covid-19 et l’émergence de la variante Omicron posent des risques baissiers pour l’emploi et l’activité économique et une incertitude accrue pour l’inflation », a affirmé M. Powell dans une déclaration prévue mardi devant la Commission bancaire du Sénat.

« Des inquiétudes plus grandes concernant le virus pourraient réduire la volonté des gens de travailler en personne, ce qui ralentirait la progression du marché du travail et intensifierait les perturbations de la chaîne d’approvisionnement », a-t-il prévenu dans cette déclaration diffusée par la presse.

M. Powell comparaît devant la Commission bancaire du Sénat aux côtés de la secrétaire au Trésor, Janet Yellen pour deux jours d’auditions.

Les responsables de la Fed se sont engagés à maintenir les taux d’intérêt à un niveau proche de zéro jusqu’à ce qu’ils soient convaincus que l’inflation atteindra l’objectif de 2 % à long terme, et que le marché du travail atteindra les conditions permettant le plein emploi.

« Nous utiliserons nos outils à la fois pour soutenir l’économie et un marché du travail solide et pour empêcher une inflation plus élevée de s’installer », a assuré M. Powell.

Il a fait remarquer que de nombreux experts, dont certains de la Fed, prévoient une baisse « sensible » de l’inflation au cours de l’année prochaine, après l’allégement des chaînes d’approvisionnement et une diminution de la demande des consommateurs.

LR/MAP