Enaam Mayara s’entretient avec le président du Sénat de Madagascar

Le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, s’est entretenu, mercredi à Rabat, avec le président du Sénat de Madagascar, Richard Ravalomanana, en marge de la Conférence parlementaire sur la coopération Sud-Sud.

Ces entretiens ont été l’occasion de passer en revue les excellentes relations historiques entre les dirigeants et les peuples des deux pays, indique un communiqué de la deuxième Chambre, ajoutant qu’il a également été question de réitérer la volonté commune de donner une nouvelle dynamique aux relations bilatérales et de les renforcer dans divers domaines.

A cette occasion, M. Mayara a exprimé sa fierté du niveau des relations bilatérales qui a été atteint, rappelant le poids historique et symbolique qu’occupe Madagascar chez la famille Royale ainsi que dans la mémoire collective du peuple marocain.

Il a souligné que la consolidation des relations entre les deux pays s’inscrit dans le cadre de la vision stratégique de SM le Roi Mohammed VI, visant à renforcer la coopération Sud-Sud et à promouvoir le continent africain à tous les niveaux.

Après avoir présenté les compétences de la Chambre des conseillers et sa position dans la structure constitutionnelle, M. Mayara a souligné l’importance de la coopération parlementaire pour développer les relations bilatérales, ainsi que la nécessité d’intensifier la coordination et la consultation dans l’ensemble des instances régionales et internationales.

De son côté, M. Ravalomanana a exprimé ses remerciements pour l’accueil chaleureux qu’il a reçu lors de sa visite au Maroc, saluant par la même occasion le développement que connaît le Royaume dans divers domaines.

Après avoir mis en relief la solidité des relations politiques entre les deux pays, le président du Sénat de Madagascar a souligné la nécessité de redoubler d’efforts pour assurer le renforcement de la coopération économique et l’exploitation de toutes les opportunités et capacités disponibles.

Et d’ajouter que les deux pays sont appelés à donner une nouvelle dynamique à leur coopération dans le domaine parlementaire, en renforçant les mécanismes de consultation et de dialogue, et en mettant celui-ci au service des questions d’intérêt commun.

Il a réitéré dans ce contexte la pleine solidarité et le soutien continu de Madagascar à la marocanité du Sahara.

Cette réunion, poursuit le communiqué, a également été l’occasion pour les deux parties de discuter de l’importance et des enjeux de la Conférence parlementaire sur la coopération Sud-Sud, organisée par la Chambre des conseillers, sur la base d’une entreprise commune visant à renforcer la coordination et à échanger les visions et les expériences sur les questions stratégiques actuelles. Il s’agit notamment de questions de développement, de transformation économique, de commerce, d’investissements, de technologie, d’innovation et de sécurité énergétique, sanitaire, alimentaire et hydrique.

LR/MAP