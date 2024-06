Enaam Mayara s’entretient avec l’ambassadeur d’Espagne

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, s’est entretenu, jeudi à Rabat, avec l’ambassadeur d’Espagne au Maroc, Enrique Ojeda Vila.

Lors de cette réunion, les deux parties ont souligné leur volonté de tirer pleinement parti de la dynamique positive que connaissent les relations bilatérales pour promouvoir la coopération multidimensionnelle, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.

M. Mayara, cité dans le communiqué, a souligné que “les efforts déployés à cet égard traduisent la forte volonté de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de Sa Majesté le Roi Felipe VI de consolider le partenariat stratégique bilatéral, en tant que modèle à suivre pour renforcer les partenariats régionaux et internationaux”.

Dans le même contexte, le président de la Chambre des conseillers a salué la position “historique” de l’Espagne sur la question de l’intégrité territoriale du Royaume, considérant que le message du gouvernement espagnol en faveur de l’initiative d’autonomie “constitue une base solide pour l’ouverture d’un nouvel horizon dans les relations bilatérales”.

Après avoir évoqué la situation sécuritaire préoccupante dans la région du Sahel et du Sahara, M. Mayara a mis en exergue les grandes opportunités offertes par les relations de voisinage et l’histoire commune afin de relever les défis qui menacent la sécurité et la stabilité dans le bassin méditerranéen, notant à cet égard les liens avérés entre mouvements séparatistes et organisations terroristes.

Pour sa part, l’ambassadeur d’Espagne au Maroc a souligné la convergence des points de vues des deux pays concernant la situation sécuritaire dans la région du Sahel et du Sahara ainsi que dans le bassin méditerranéen, tout en louant le leadership du Maroc et ses initiatives pour renforcer la sécurité et la stabilité dans un contexte tumultueux.

Le diplomate espagnol a également exprimé sa fierté du haut niveau des relations bilatérales qui laisse entrevoir des perspectives prometteuses bénéfiques pour les deux pays amis, soulignant que l’organisation conjointe de la Coupe du Monde 2030 constituera une opportunité pour conclure des partenariats importants entre les entreprises et les acteurs économiques.

Il a également affirmé qu’en tant que nouvel ambassadeur d’Espagne au Maroc, il œuvrera à développer ces relations pour qu’elles soient à la hauteur des grandes potentialités dont disposent les deux pays, mettant en avant l’importance de renforcer la coopération parlementaire à travers l’échange des expériences et l’intensification de la coordination dans les divers fora internationaux et régionaux.

LR/MAP