Droits de l’Homme | Le Maroc, un partenaire principal du Conseil de l’Europe (CdE)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

“Le Maroc est un partenaire principal du Conseil de l’Europe” (CdE), a affirmé, récemment à Strasbourg, la secrétaire générale du Conseil, Marija Pejčinović Burić, indiquent la Délégation interministérielle aux droits de l’Homme (DIDH) et le CdE dans un communiqué conjoint.

Mme Pejčinović Burić, qui s’exprimait à l’occasion de la visite de travail, les 15 et 16 avril à Strasbourg, d’une importante délégation marocaine conduite par le secrétaire général de la DIDH, Abdelkarim Boujradi, a également fait part de “son appréciation pour le rôle de modèle que le Maroc peut jouer pour d’autres pays de la région”.

Lors de cette séance de travail, tenue lundi en présence du Consul général du Maroc à Strasbourg, Omar Amghar, M. Boujradi a, de son côté, souligné “l’importance d’amorcer des dynamiques positives pour faire face aux défis communs au sein d’un espace géostratégique exigeant en termes de droits humains”, poursuit le communiqué.

Les deux parties ont également “exprimé leur fierté de la relation stratégique solide qui les lie”, précise la même source.

Par ailleurs, M. Boujradi a tenu, mardi, une séance de travail avec le président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Theodoros Rousopoulos.

A cette occasion, M. Rousopoulos s’est réjoui de la profondeur et de la solidité des relations entre les deux parties, notamment au regard du rôle actif du Royaume auprès de l’Assemblée parlementaire, grâce au statut de “Partenaire pour la démocratie” dont il jouit depuis 2011.

Au cours de cette rencontre, M. Boujradi a, pour sa part, souligné que “la force du Conseil de l’Europe est qu’il adopte une approche de vrai partenaire”, ajoute le communiqué.

“Les deux parties sont sur la bonne voie pour développer leur coopération et élargir les voies de dialogue au-delà de leurs frontières respectives”, s’est félicité le secrétaire général de la DIDH.

Plusieurs autres responsables des instances du Conseil de l’Europe ont reçu la délégation marocaine, notamment le vice-président de la Cour européenne des droits de l’Homme, le juge Georges Ravarani, la directrice du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, Claudia Luciani, le vice-président de la Conférence des organisations internationales non-gouvernementales, Christoph Spreng.

La délégation marocaine a également été reçue par le directeur de la Coordination des programmes, Claus Neukirch, le directeur à la Direction générale de la démocratie et de la dignité humaine, Jeroen Schokkenbroek, la directrice de la Sécurité, de l’Intégrité et de l’État de droit, Hanne Juncherk, et l’adjoint au directeur du Bureau du Commissaire aux droits, Özgür Derman.

Cette importante visite de travail au Conseil de l’Europe a été consacrée à l’examen des moyens de renforcer la coopération stratégique dans le domaine des droits de l’Homme afin de faire face aux défis partagés, tant au niveau des deux rives de la Méditerranée, qu’au niveau des autres espaces régionaux et dans le monde, souligne le communiqué.

LR/MAP