Des personnalités palestiniennes saluent les positions fermes du Maroc dans le soutien à la cause palestinienne

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Des personnalités palestiniennes ont salué les positions fermes du Royaume du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, dans le soutien à la cause palestinienne et la défense de la Ville Sainte et des droits légitimes des Maqdessis.

A cet égard, le Conseiller à la présidence palestinienne, chargé des affaires d’Al-Qods, Ahmed Al-Rouidi, a mis en avant la position ferme du Royaume du Maroc et de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans le soutien à la Ville Sainte.

Il a souligné que ce soutien continu revêt de multiples formes, en l’occurrence politique, mettant en exergue la coordination étroite entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Excellence le Président, Mahmoud Abbas, pour la préservation d’Al-Qods et la défense de la cause palestinienne.

Et d’ajouter que cet appui se manifeste également dans le soutien aux besoins de la Ville Sainte à travers la présidence de Sa Majesté le Roi du Comité d’Al-Qods relevant de l’Organisation de la Coopération Islamique, mettant en relief, dans ce sens le rôle de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Al-Charif dans le soutien aux hôpitaux, aux établissements d’enseignement, aux institutions dédiées à la Jeunesse, ainsi qu’aux entreprises.

M. Al-Rouidi a souligné que les positions du Royaume du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, “sont fermes et appréciées par les personnalités, les institutions et les familles de la Ville Sainte, musulmans et chrétiens”, tout en exprimant sa gratitude pour les efforts déployés par le Royaume dans la défense de la cause palestinienne.

D’autre part, il a annoncé l’ouverture prochaine d’une maison de la culture qui portera le nom du Royaume du Maroc, mettant en avant le rôle de Sa Majesté le Roi dans ce sens.

Pour sa part, Nasser Qaws, membre de l’organe administratif de l’Association de la Communauté Africaine à Al-Qods, a hautement salué les efforts de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, dans la défense de la cause palestinienne en général et de la Ville Sainte, en particulier.

Il a souligné que les positions du Maroc à l’égard de la cause palestinienne sont cohérentes et n’ont pas changé au fil du temps malgré toutes les circonstances qui se sont produites, relevant que la cause palestinienne est au premier plan des intérêts du Royaume du Maroc sous la direction de Sa Majesté le Roi.

Il a mis en avant le soutien continu apporté par le Royaume à la cause palestinienne dans toutes les instances internationales, notamment en ces jours difficiles que traversent les territoires palestiniens, appelant à la nécessité de continuer à soutenir la cause palestinienne comme étant la cause des Arabes.

Pour sa part, Ziyad Al-Hamouri, directeur du Centre d’Al-Qods pour les droits sociaux et économiques, a salué les efforts de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour soutenir la résistance des Maqdessis à travers la supervision personnelle du Souverain de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Al-Charif, qui mène des actions concrètes pour soutenir la Ville Sainte et sa population dans tous les domaines.

Hassan Edkidek, directeur de l’Association arabe des personnes handicapées, a souligné que l’intérêt de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la cause palestinienne découle de la conviction du Souverain de l’importance de cette cause et de la nécessité de la soutenir.

LR/MAP