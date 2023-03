La Cour des comptes et son homologue brésilienne veulent renforcer leur coopération

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Premier Président de la Cour des Comptes, Zineb El Adaoui a eu, lundi à Rabat, des entretiens avec son homologue Brésilien Bruno Dantas, axés sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale.

M. Dantas, ministre-président du Tribunal des Comptes du Brésil et président du Comité directeur de l’Organisation Internationale des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques (INTOSAI) était accompagné d’une délégation comprenant le ministre Jorge Oliveira, membre du Conseil de la Présidence du Tribunal des Comptes brésilien et l’ambassadeur de la République fédérative du Brésil au Maroc, Julio Glinternick Bitelli, indique un communiqué de la Cour des Comptes.

Ces entretiens ont porté sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux organes de contrôle liés par un mémorandum d’entente signé au Brésil en novembre 2022, en marge de la tenue à Rio de Janeiro de la 24ème Assemblée générale de l’INTOSAI.

La même source précise qu’une convergence de vues s’est dégagée sur l’importance du rôle que les deux institutions respectives peuvent jouer notamment dans le renforcement de leur coopération aux niveaux régional et international, en particulier dans le cadre du groupe d’organes ayant des prérogatives judiciaires.

Lors de cette rencontre, Mme El Adaoui a donné à ses hôtes un aperçu de l’évolution de l’exercice par la Cour des Comptes de ses missions de contrôle, ainsi que des procédures suivies par les juridictions financières dans le cadre d’une complémentarité et d’un équilibre dans la répartition des prérogatives.

Les deux parties ont souligné à cet effet la mission qui incombe aux deux institutions en matière d’audit et éventuellement de sanction, ainsi que dans le domaine de l’anticipation et de la prévention, outre un rôle pédagogique de haute importance visant à améliorer la gestion de la chose publique et partant répondre aux attentes des citoyens et des investisseurs.

Elles ont, par ailleurs, manifesté leur intérêt pour la nécessaire interaction avec toutes les parties concernées en particulier les citoyens, passant en revue quelques expériences pionnières au niveau international d’institutions similaires qui sollicitent l’avis des citoyens pour planifier leurs missions de contrôle.

LR/MAP